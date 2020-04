(Giovanni Coscia)Viviamo nell’epoca dell’inganno universale divenuto oramai culto, ed è considerata come verità unica. Una falsa verità, che ha sostituito il realismo, che ci hanno imposto di considerare come vita migliore di tutte quelle possibili. La società globalizzata si è rinchiusa nelle proprie credenze, alienandosi dalla verità dell’essere, dalla verità dell’azione e dalla verità della persona, preferendo la menzogna e le sue figlie degenerate. Lo viviamo in questi giorni di reclusione, ma facciamo fatica a rendercene conto. Altro non è questa che la “civiltà del narcisismo eccentrico”, consumo sfrenato di ogni cosa, ma in primis l’annientamento dell’identità soggettiva e collettiva, con la negazione della materialità e l’abolizione del più debole; tutto solo in nome del profitto, del benessere, del successo e del potere. Ecco cosa è venuto a galla. Ma è proprio nel momento in cui la massa delle persone, tendenzialmente assopite dal torpore del menefreghismo perché – ci dicono mentendo – la fase 2, inizi a destarsi da questo sonno, ed inizi la sua rivoluzione, in quanto il sistema invia i suoi falsi predicatori a ripristinare la presunta pace e gli equilibri pre-confezionati dagli uomini intelligenti delle task forze.

Questi messaggeri illuminati, almeno così si presentano, siedono sui troni delle nostre nazioni, sulle poltrone d’onore dei programmi televisivi, nei consigli d’amministrazione delle super-aziende, e parlano senza interruzione di proposte, progetti, iniziative, finanziamenti, aiuti, soluzioni; solo però per i propri interessi. Ci dicono che tutto va allo sfascio e che solo loro possono salvarci, poiché mandati dal messia che non riconosciamo perché siamo ignoranti e che non ci mostrano – per adesso- perché non siamo pronti, sebben siano stati loro a portarci fino a questo disastro; Vero Conte? Parlano di ecologia e di ambiente, (ahaahahahah), dopo aver devastato il pianeta con il turbocapitalismo, la distruzione degli ecosistemi e l’esplosione indiscriminata di bombe nucleari per decenni; la nuova imposizione di massa di programmi stabiliti dai loro esperti, la lasciano passare come fosse la migliore, negandosi a noi tutti, che proprio loro hanno avvelenato questa società, da oltre un secolo, con la loro immoralità, con le leggi inique e con la distruzione sistematica delle tradizioni e delle identità; la vita è un bene prezioso e non deve essere arbitrariamente gestita dall’inizio alla fine da sedicenti pseudo politici e pseudo tecnici della vita. Non sanno niente più di noi. Si definiscono esperti: di cosa? Poi ci hanno tolto la libertà e parlano di diritti umani; l’economia va male e il mondo soffre la fame. Ci dicono che la politica è fatta male, che tutte le forme precedenti sono orrori irripetibili e che, quindi, bisogna accettare la loro innovativa dittatura perché solo essa ci potrà garantire un tetto sopra la testa e il nostro pane quotidiano, omettendo di dirci che i corrotti fino all’osso sono loro; incarichi a iosa, per questa pandemia, ma i soldi non ci sono. Strano. Ma va bene così. Ci abbiamo fatto l’abitudine, anno dopo anno, decennio dopo decennio, lasciandoci rendere schiavi, approvando le peggiori nefandezze senza opporre particolare resistenza. Tutto questo fino a metterci contro gli uni con gli altri, facendoci puntare il dito con violenza, scatenando guerre, suscitando rancori fra popoli, etnie, religioni, così da renderci ancora più deboli e incapaci di ragionare. E’ la legge ufficiale ed universale del potere. E con questo banale principio, continuano a governare indisturbati le nostre vite. Ultima tappa del dominio è l’informazione, la cultura, la libertà di quest’ultima. E’ giunto il momento di cancellare gli ultimi avamposti di pensiero libero e stanno procedendo alla sistematica censura della nostra voce che si appella alla verità. Verità che viene gridata sui tetti, ma non viene ascoltata; verità che, prima o dopo, la grideranno anche le pietre, di questa Terra. L’umanità è corrotta grazie alla politica. I promotori della menzogna sono fra noi. Quanto tempo ci rimane per svegliarci e comprendere che ci conducono al patibolo delle idee dove c’è il nostro nome? Vorrei ricordare un passo del vangelo di Matteo, quello della passione di Cristo: “Allora il sommo sacerdote si stracciò le vesti dicendo: «Ha bestemmiato!(rivolgendosi a Cristo) Che bisogno abbiamo ancora di testimoni? Ecco, ora avete udito la bestemmia; che ve ne pare?». E quelli risposero: «È reo di morte! Allora gli sputarono in faccia e lo percossero; altri lo schiaffeggiarono”. E lo portarono alla croce. Ecco gli Italiani. Tutti sputati in faccia. Tutti in croce. Ma chi è il tiranno?