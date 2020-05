(Giovanni Coscia) – Il sipario di Rai 1-2-3. Conduttore di alcuni programmi di intrattenimento comici-culturali, che nelle sue pieghe nasconde qualcosa di umiliante per noi italiani tutti. E tra virus, pandemia , DPCM, soldi e lavoro scomparsi nel volgere di poche ore, Lo stato che si indebita al quale i cittadini dovranno provvedere; disaccordi tra politici, aziende chiuse, privilegi parlamentari, vitalizi che restano il dilemma di noi tutti comuni mortali, ingiustizie sociali, fermi di polizia per verificare se chi ti sta vicino è un…congiunto o porcherie varie. Si è alla ricerca affannosa di danaro per poter sopperire al momento tragico che stiamo attraversando e che rimarrà nella storia, come la peste, la SARS, la spagnola ed altro. E poi, un vigile urbano che ti appioppa una multa perché il passeggero, magari tua moglie, deve rimanere seduta sul sedile posteriore dell’auto. Tutto assurdo. Assurdo soprattutto quello che si nasconde a noi tutti. Lo scandalo dei soldi pubblici dei quali pochi o nessuno ne prende nota. Vale la pena quindi, rammentare LO SCANDALO CONTINUO che si nasconde a tutti gli italiani e che i falsi moralisti invece, cercano di far passare come un qualcosa di utile ed indispensabile; il riferimento è allo stipendio di FABIO FAZIO, il comunista che su RAI3, affligge, affligge con le sue falsi morali, di parte, quasi ogni sera con la sua inutilità gli italiani, facendo passare tutto per buono, ciò che gli compete e che propone ma nasconde a tutti una verità scottante: IL SUO MEGA STIPENDIO E NON SOLO. Ed eccolo spiegato in maniera semplice ed in quattro parole. In pratica è un insulto alla nostra Italia manipolata dai poteri forti e televisivi . Il compenso annuo di Fabio Fazio è pari a 2.2 milioni di euro di soldi pubblici. Ma ai soldi dello stipendio del compagno Fazio, vanno aggiunti i costi di produzione dei suoi programmi. La RAI, infatti potrebbe produrre il programma all’interno dei suoi studi, tra via Teulada, via Mazzini, qui a Roma.

E invece che succede? Succede che il programma viene concesso in appalto all’estero! Assurdo. Ma concesso all’estero a chi? A quale azienda? Viene concesso alla società OFFICINA S.R.L. per un importo di euro 10.5 milioni. Ma a chi appartiene or dunque questa società chiamata OFFICINA S.R.L.? Ahahaha, scusate la risata, ma la società OFFICINA S.R.L. è di proprietà, guarda caso, del compagno FABIO FAZIO ed a noi tutti questa verità viene omessa. E’ un insulto ed una grave offesa agli italiani. In pratica facendo le dovute somme, al Fazio televisivo la RAI, bonifica sul suo conto corrente, 2,2 milioni di euro per la presentazione del programma e ben 10,5 milioni alla società OFFICINA SRL, alla sua società. E non finisce qui, in quanto vi è un altro mega stipendiato, uno che appare spesso nei programmi economici della tv di stato, quale Sergio Cottarelli, al quale viene proferita una forte dose di compenso economico per le sue prestazioni e suggerimenti professionali. Poi li vediamo in tv come l’angelo salvatore dell’economia con le sue pseudo strategie. BRAVOOOO. E doveva sostenere Conte, figuriamoci. Mi auguro che questo articolo possa girare l’Italia intera. Siamo stufi di questi soprusi quotidiani, al quale nessuno può proferire parola o commento. MA a cosa serve la commissione RAI dei politici che la compongono? Ci sono anche i grillini, quelli che in verità volevano aprire il parlamento come una scatoletta di tonno e tirare fuori il marcio. Invece, in quella scatoletta ci si sono tuffati come pochi avrebbero saputo fare. Ecco lo schifo del nostro paese. Uno tra i tanti, vero Bonafede?