FENEAL UIL È FILCA CISL ACCORDO RAGGIUNTO SULL’ALTA VELOCITÀ BATTIPAGLIA ROMAGNANO
Premio di risultato, raggiunto il primo obiettivo sull’Alta Velocità Battipaglia–Romagnano
I lavoratori dipendenti del Consorzio Xenia impegnati nella realizzazione della linea Alta Velocità
Battipaglia–Romagnano hanno raggiunto il primo obiettivo previsto dall’accordo sul premio di
risultato, sottoscritto esclusivamente da FENEAL UIL e FILCA CISL. Il risultato darà luogo
all’erogazione della prima quota del premio il 15 ottobre, con l’agevolazione fiscale prevista: un
riconoscimento concreto dell’impegno e della professionalità dei lavoratori. Ora resta da
raggiungere il secondo obiettivo, previsto entro dicembre.
Il risultato valorizza il contributo delle maestranze a un’opera complessa e strategica per il territorio.
L’avanzamento dei lavori è frutto delle competenze e della responsabilità con cui i lavoratori
affrontano ogni giorno il proprio compito. L’intesa dimostra come la contrattazione possa collegare
obiettivi condivisi e risultati concreti, riconoscendo il valore del lavoro svolto.
Con l’accordo, FENEAL UIL e FILCA CISL hanno richiamato anche un principio fondamentale:
produttività e avanzamento devono procedere insieme alla tutela della salute e della sicurezza nei
cantieri. Le due organizzazioni continueranno a seguire il percorso verso il secondo obiettivo e a
essere vicine ai lavoratori, sollecitando il Consorzio a dare risposte concrete anche sui rimborsi per
gli spostamenti.
Il forte aumento dei prezzi di benzina e gasolio incide sulle spese che i lavoratori sostengono ogni
giorno per raggiungere il cantiere. Per questo FENEAL UIL e FILCA CISL chiederanno al
Consorzio di affrontare la questione e di valutare un adeguamento dei rimborsi carburante. La tutela
del salario passa anche dall’attenzione ai costi che gravano direttamente sui lavoratori.
Salerno 06 ottobre 2026
Feneal Uil Filca Cisl
Patrizia Spinelli Marco Martino
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