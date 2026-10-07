8 Ottobre 2026

FENEAL UIL È FILCA CISL ACCORDO RAGGIUNTO SULL’ALTA VELOCITÀ BATTIPAGLIA ROMAGNANO

admin 7 Ottobre 2026

Premio di risultato, raggiunto il primo obiettivo sull’Alta Velocità Battipaglia–Romagnano

I lavoratori dipendenti del Consorzio Xenia impegnati nella realizzazione della linea Alta Velocità

Battipaglia–Romagnano hanno raggiunto il primo obiettivo previsto dall’accordo sul premio di

risultato, sottoscritto esclusivamente da FENEAL UIL e FILCA CISL. Il risultato darà luogo

all’erogazione della prima quota del premio il 15 ottobre, con l’agevolazione fiscale prevista: un

riconoscimento concreto dell’impegno e della professionalità dei lavoratori. Ora resta da

raggiungere il secondo obiettivo, previsto entro dicembre.

Il risultato valorizza il contributo delle maestranze a un’opera complessa e strategica per il territorio.

L’avanzamento dei lavori è frutto delle competenze e della responsabilità con cui i lavoratori

affrontano ogni giorno il proprio compito. L’intesa dimostra come la contrattazione possa collegare

obiettivi condivisi e risultati concreti, riconoscendo il valore del lavoro svolto.

Con l’accordo, FENEAL UIL e FILCA CISL hanno richiamato anche un principio fondamentale:

produttività e avanzamento devono procedere insieme alla tutela della salute e della sicurezza nei

cantieri. Le due organizzazioni continueranno a seguire il percorso verso il secondo obiettivo e a

essere vicine ai lavoratori, sollecitando il Consorzio a dare risposte concrete anche sui rimborsi per

gli spostamenti.

Il forte aumento dei prezzi di benzina e gasolio incide sulle spese che i lavoratori sostengono ogni

giorno per raggiungere il cantiere. Per questo FENEAL UIL e FILCA CISL chiederanno al

Consorzio di affrontare la questione e di valutare un adeguamento dei rimborsi carburante. La tutela

del salario passa anche dall’attenzione ai costi che gravano direttamente sui lavoratori.

Salerno 06 ottobre 2026

Feneal Uil Filca Cisl

Patrizia Spinelli Marco Martino

About Author

admin

Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore.

See author's posts

ALTRI ARTICOLI

rvWqx_zmyWmw.jpg?u=7xwQLFBtniwQn1MAn09s8wXvjmz2Tsg

PALINURO,ULTIMA TAPPA DE IL CAMMINO DI SAN NILO COME PARTECIPARE E TUTTO L’INTINERARIO

admin 28 Settembre 2026
PADRE GIACOMO 1

AGROPOLI, 39 ANNI FA LA MORTE DI PADRE GIACOMO STASERA LA SANTA MESSA AL SACRO CUORE

admin 27 Settembre 2026
CRONACA

AGROPOLI, OKTOBERFEST SARANNO IN 50.000 GRANDE ATTESA SI PARTE IL 2 OTTOBRE

admin 23 Settembre 2026

POTRESTI AVER PERSO QUESTI ARTICOLI

ALFIERI

DA SAN FRANCESCO A SAN FRANCESCO FRANCO TORNA LIBERO

admin 7 Ottobre 2026
0e7f68e5-0d52-4e93-96f1-703f7d69d145

FENEAL UIL È FILCA CISL ACCORDO RAGGIUNTO SULL’ALTA VELOCITÀ BATTIPAGLIA ROMAGNANO

admin 7 Ottobre 2026
CRONACA

ECCELLENZA, MONTEMILETTO SFASCIATO BUFERA SULL’ALLENATORE AMARANTE

admin 6 Ottobre 2026
img_2287

AGROPOLI IN FESTA É SAN FRANCESCO NEL POMERIGGIO SOLENNE PROCESSIONE

admin 4 Ottobre 2026
CRONACA

SALERNO, RAGAZZA ACCOLTELLATA IN PIENO CENTRO FERMATO UN UOMO DI ARIANO IRPINO

admin 3 Ottobre 2026