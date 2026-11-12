FILCA CISL UN PATTO SOCIALE PER I CANTIERI IN CAMPANIA E NON SOLO

Napoli, 6 novembre 2026 – Sicurezza, diritti e legalità al centro del convegno organizzato oggi dalla Filca-Cisl Campania presso la Stazione Marittima sul tema «Un Patto sociale per i cantieri della Campania».



A presentare la proposta è stato il segretario generale regionale Massimo Sannino, che ha sottolineato: «L’edilizia è il settore che costruisce tutti gli altri. Ogni miliardo investito ne genera 3,5 nell’economia, ma un motore acceso senza regole produce lavoro nero, infortuni e infiltrazioni. Per questo serve un Patto: un piano delle opere fino al 2030, un tavolo regionale permanente e le stesse regole per ogni euro pubblico, a partire dal contratto edile e dalla formazione.

La legalità non è un costo, è la condizione perché il mercato funzioni. La Filca-Cisl Campania è pronta a fare la sua parte, insieme a istituzioni e imprese, per costruire una Campania che cresce nel lavoro buono e sicuro».

A chiudere i lavori è intervenuto il segretario generale nazionale della Filca-Cisl, Ottavio De Luca, che ha inquadrato l’iniziativa regionale nel quadro più ampio delle proposte della categoria: «La proposta lanciata oggi dalla Filca regionale si inserisce perfettamente nel Patto per le costruzioni della Filca nazionale e nel Patto sociale proposto dalla Cisl con il Libro Verde. Sicurezza, diritti e legalità restano i pilastri sui quali costruire il lavoro di qualità nei cantieri, in cui al centro ci sia sempre il lavoratore, la persona».

Il settore delle costruzioni rappresenta il 13,4% del Pil regionale e l’8,4% degli occupati. Con la fine del PNRR, dal 2027 il rischio è di restare senza cantieri. Tra le proposte concrete del Patto figurano un piano regionale delle opere fino al 2030, un fondo per la progettazione dei piccoli Comuni, l’edilizia sociale e la sicurezza sismica a partire dai Campi Flegrei, limiti al subappalto a cascata e l’istituzione di un Tavolo regionale permanente con Regione, ANCI, imprese e sindacati.

La Filca-Cisl Campania e nazionale ribadiscono così la necessità di un impegno condiviso per garantire continuità agli investimenti, qualità del lavoro e legalità nei cantieri.

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admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

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