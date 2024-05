FISCIANO, SI PRESENTA RESISTENZE QUOTIDIANE DIRETTO DA ANDREA MANZI

Si terrà giovedì 23 maggio 2024 alle 10.30, presso la Sala Conferenze della Biblioteca Centrale “E. R. Caianiello” dell’Università degli Studi di Salerno, la presentazione del magazine di informazione e approfondimento culturale “Resistenze Quotidiane” diretto da Andrea Manzi. Durante la mattinata saranno numerosi gli interventi e le riflessioni sul mondo dell’informazione e sul concetto di resistenza culturale oggi. L’incontro prenderà il via con i saluti di apertura del Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Salerno, Vincenzo Loia ai quali seguiranno quelli del Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche e della Comunicazione (DISPC), Virgilio D’Antonio, della Direttrice del Dipartimento di Scienze Aziendali, Management e Innovation System (DISA-MIS), Ornella Malandrino, del Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici (DIPSUM), Carmine Pinto e della Direttrice del Polo Bibliotecario di Ateneo, Maria Rosaria Califano.

L’incontro proseguirà con gli interventi di apertura del Magnifico Rettore dell’Università Giustino Fortunato, Giuseppe Acocella, che riveste il ruolo di Garante del lettore per Resistenze Quotidiane, e del Direttore di Resistenze Quotidiane, Andrea Manzi, docente di Teorie e tecniche del linguaggio giornalistico presso il Dispc. Dopo i saluti e gli interventi di apertura, si continuerà con le relazioni di Alfonso Amendola, docente di Sociologia dei processi culturali al Disa-mis e responsabile della sezione “Nuovi sguardi critici” per RQ, Vincenzo Salerno, docente di Letterature comparate al Dipsum e responsabile per le sinergie editoriali per RQ e Silvia Siniscalchi, docente di Geografia al Dipsum e redattrice per RQ. A coordinare l’incontro sarà Barbara Ruggiero, giornalista e coordinatrice RQ. Responsabili dell’area comunicazione, infine, sono Annachiara Guerra e Martina Masullo.

