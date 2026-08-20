20 Agosto 2026

FONDOVALLE CALORE NUOVI FINANZIAMENTI LA SODDISFAZIONE DELLA FILCA CISL

admin 20 Agosto 2026

La Fondovalle Calore è molto più di una strada: è un’infrastruttura strategica per il futuro delle aree interne della provincia di Salerno.

L’aggiudicazione efficace dell’appalto da circa 50 milioni di euro per il secondo stralcio del tratto D-E rappresenta finalmente una svolta dopo anni di attese e rallentamenti. Un passo importante per i territori di Serre, Postiglione, Controne, Castelcivita e Aquara, che deve ora tradursi rapidamente nell’apertura dei cantieri e in un percorso certo verso il completamento dell’intero asse.

Come CISL Salerno riteniamo che questa infrastruttura debba essere inserita in una strategia più ampia di sviluppo delle aree interne. La Fondovalle può collegare territori oggi penalizzati dalla distanza, ridurre i costi e i tempi della mobilità, rafforzare la competitività delle imprese e valorizzare turismo, agroalimentare e produzioni locali.

«Non c’è contrasto allo spopolamento senza infrastrutture e lavoro – sottolinea Marilina Cortazzi, Segretaria Generale CISL Salerno –. Le aree interne non chiedono assistenza, ma condizioni per poter competere. Una strada efficiente significa servizi più accessibili, imprese più competitive e nuove opportunità per chi vuole vivere e lavorare sul territorio. Per questo chiediamo che le risorse diventino rapidamente cantieri e che ci sia un cronoprogramma certo per il completamento dell’intera Fondovalle».

La partita riguarda direttamente anche il lavoro. Per la FILCA CISL Salerno, infatti, ogni grande investimento infrastrutturale deve produrre occupazione qualificata, sicurezza e crescita professionale.

«Dall’aggiudicazione dobbiamo passare rapidamente ai cantieri – afferma Giuseppe Marchesano, Segretario Generale FILCA CISL Salerno –. Chiediamo che nella realizzazione dell’opera siano garantiti sicurezza, rispetto dei contratti e qualità del lavoro, con particolare attenzione alla manodopera e alle professionalità del territorio. Un’opera pubblica deve lasciare agli Alburni e alle aree interne non soltanto una strada, ma anche lavoro e competenze».

La Fondovalle Calore deve dunque diventare una priorità dentro una politica organica per le aree interne: infrastrutture, mobilità, sanità di prossimità, servizi, sostegno alle filiere produttive e nuove opportunità occupazionali.

Dopo decenni di attese, il territorio non può più permettersi altri ritardi. La strada deve diventare finalmente lavoro, sviluppo e futuro per le comunità del Calore e per l’intera provincia di Salerno

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Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore.

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