GIUSTIZIA,GRATTERI CHIAMA RICCI A NAPOLI TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA IN TILT

Tribunale Vallo ancora più in crisi d’organico: il procuratore Ricci nominato a Napoli

Il Consiglio Superiore della Magistratura, a Roma, in una seduta ricca di nomine, tutte passate all’unanimità, ha nominato Antonio Ricci, attualmente procuratore di Vallo della Lucania, nominato Procuratore aggiunto a Napoli.

La notizia, però, crea ulteriori problemi al foro di giustizia di Vallo della Lucania.

Il Tribunale vallese infatti da tempo è in sofferenza per la grave carenza di organico che ha portato in più occasioni allo stallo di moltissimi processi penali e civili.

