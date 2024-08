GLI ATTORI WESTWICH E AMY JACKSON SPOSI AL CASTELLO DI ROCCA CON LA BENEDIZIONE DEL MAITRE PROF. FIORILLO

Se lo può menzionare nella rivista gli attori hanno scelto il castello di ROCCA CILENTO dove presiede la presenza del Maitre Prof. GAETANO FIORILLO appartenete all’ AMIRA di Milano Laghi, coccolati all’Interno del castello con un servizio Accuratissimo e Attento a guanti bianchi, con la collaborazione del pasticcere DAMIANO CARRARA e lo Chef MATTEO SANGIOVANNI.

Riportando ai palati delle star di tutto il mondo piatti prelibati con fiumi di Champagne serviti e coordinati dalla maestria di GAETANO FIORILLO.

L’intervista fatta al nostro Prof. A seguito della domanda di che impressione ha avuto nel svolgere questo evento così importante é stata:

L’onore di aver servito e coordinato il Matrimonio di Ed and Amy é unico, affidandosi a pieno alla mia professionalità mi hanno solo dato modo di esprimermi al meglio per le esperienze vissute in giro per il mondo, il buon servizio e la professionalità garantiscono lo star bene a tavola poi la location di da il colpo finale.

La professionalità appaga sempre se uno svolge il proprio ruolo per come deve.

Ricordo ugualmente quando feci il matrimonio di Clooney e Canalis l’emozione di esibirmi e portare al loro cospetto il miglior servizio con il restante dei ragazzi é stata unica

Che dire GRAZIE alla grande coppia dell’anno Ed and Amy per aver scelto il Castello di RoccaCilento ma soprattutto per aver onorato la loro preferenza affidandosi alla mia organizzazione in sala.

