(Giovanni Coscia) – Tra DPCM e leggi svariate e variegate, c’è da chiedersi, dove andremo a finire con questa nostra Italia. Tutti si pongono il quesito, ovvero, sia gli elettori del centro destra che del centro sinistra. Chi siamo in realtà? Va considerata la sinistra, quella al potere coi grillini o viceversa, che ha tradito nella sua interezza, tutti quei principi che appartenevano culturalmente e politicamente a Gramsci e Marx. Questa pseudo sinistra, dai valori “pseudo sociali” ha cambiato più volte il suo colore, passando dai colori dell’arcobaleno, al fucsia predominante con le sfilate dei Gay pryde e dei capricci del consumismo eccelso ed elevato, ha nei fatti reali, abbandonato quel concetto primordiale e nobile dei suoi precursori e fondatori. La società emancipata è soprattutto quella che propone e procura lavoro e non crea sfruttamento; ha aderito al progetto, se non al verbo capitalista e capitalistico, transitando e traghettando, come Acheronte, a piedi uniti, a difendere il capitalismo ed i suoi rappresentanti. Per questa pseudo sinistra, che mantiene viva l’unica lotta per cui tutto può ancora resistere contro l’avanzata garibaldina del capitale e del capitalismo. Falso. Ecco perché oggi la contrapposizione tra destra e sinistra, la si può anche definire “mendace” o bugiarda addirittura. Per il motivo banale in quanto le due forze politiche sono e rappresentano le ali dell’unico volo di un rapace liberismo imperante.

La destra finanziaria del danaro, lotta per determinati scopi, quali la distruzione degli stati nazionali, al fine di ottenere la libera circolazione deregolamentata degli uomini e delle merci. La destra finanziaria, lotta per risolvere i diritti sociali e sindacali della classi lavoratrici unitamente al tentativo di dissolvere la famiglia, lo stato ed ogni sua radice. Una sinistra, che dovrebbe opporre la propria resistenza, è completamente assente. Una sinistra che dovrebbe difendere l’importanza dello stato, come la destra, si affida ai privati ed al privato. Per entrambe manca quella identità che dovrebbe rappresentare la frontiera su determinate decisioni irrevocabili, su questioni di tutela per le classi lavoratrici. Ed ecco la presa per i fondelli da parte dei 5 stelle, che, votati dal 33% degli italioti, avevano fatto credere in un cambiamento generale del sistema politico. Ed invece i grillini, con i comunisti piddini, hanno schiacciato definitivamente lo stato ed hanno creato “GLI STATI GENERALI”, nel tentativo di impossessarsi del potere legislativo che la nostra costituzione conferisce loro in quanto eletti alla camera o al senato. Nulla di peggio. Basti pensare al NO TAV, NO TAP, NO CHIUSURA ILVA, NO EURO, NO F35, NO MANDATI, NO ALLE ALLEANZE, NO AGLI SBARCHI e per finire……noi grillini MAI COL PD. Ecco la nuova politica capitalistica. Quella che poi consente alla Azzolina, ministra o minestra di quella istruzione allo sbando, che ha finanziato i banchi con le rotelle e poi le scuole chiuse. Ma si riaprono e via con i contagi dei bambini.

Ma dove ci troviamo? Magari quelli del terzo mondo, sbarcano per istruirci ancor di più. E sarà anche vero, considerata la scelleratezza dei nostri governanti. NO, NO, NO…a quasi tutto; poi l’esatto contrario. E che dire della sanità in generale? Quella che assorbe il 65% della spesa pubblica italiana. Messa in ginocchio da un virus, che ci ha trovati impreparati, ma il covid, non sapeva delle strutture inefficienti ed impreparate. Miliardi gettati nella spazzatura, che hanno fato gola a chissà quel management mondialista e turbo capitalista. L’Italia è finita e le future generazioni pagheranno per quanto avvenuto nel 2020. Non meritavamo tutto questo. E’ solo grazie alle incapacità politiche che affoghiamo nella miseria di pochi cialtroni incapaci, incollati con la sedia al culo. Destra e sinistra, servi di chissà quali nuova classe dominante. A noi non è dato sapere. E per finire, un pensiero per il grande Prof Virologo e scienziato Giulio Tarro: Aveva ragione, sin dall’inizio, da quando il plasma poteva essere l’unica arma per combattere il virus. Ma il grande Tarro, non aveva forse fatto i conti col sistema politico incapace, il quale per pochi quattrini, ha ucciso una nazione e forse il pianeta intero. Viva il fottuto liberismo capitalistico?