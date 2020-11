(Giovanni Coscia) – Quanti DPC;M per sostenere le classi lavorative e professionali di ogni genere! Tanti. E quanti si presentano nelle tv nazionali a parlar di risoluzione possibile per questo covid che rafforza sempre più la sua maledetta presenza. Campania rossa, Campania gialla, e tanti altri colori per le altre regioni. Ma quale è la verità? La prima in senso assoluto, è che il sistema è riuscito a mantenere distante l’unico che sino ad oggi aveva detto la verità e fornite le risoluzioni per questo virus, che è il reale sostegno di questo governo: IL VIROLOGO GIULIO TARRO. Anche Italia 1, la tv del cavaliere, col suo programma LE IENE, ha smascherato le motivazioni del rifiuto alla terapia del plasma del prof Giulio Tarro. Dopo le dichiarazioni di numerosi medici e virologi, che hanno trattato il covid con la terapia del plasma, il programma si è chiuso con la più eclatante delle affermazioni: Tra vaccini e frigoriferi, la verità è che il plasma non costa nulla e i vaccini rappresentano un grosso guadagno per le case farmaceutiche e chi le rappresenta: quindi la classe politica. Ovviamente va considerata la parte politica, che avrà il ruolo più importante in questa storia.

La politica infatti, con i suoi decreti e leggi, consentirà l’uso del vaccino anti-covid. Ma la strada da seguire, come aveva detto Tarro, era quella che lo stesso scienziato aveva proposto sin dall’origine della epidemia. Il plasma dei guariti, potrà essere iniettato nel corpo di chi è affetto dal virus e nel volgere di pochi giorni, tutto si risolve. Questo ovviamente non andava bene alla casta e Tarro nelle tv nazionali, non lo si è visto con la frequenza che aveva avuto dal mese di marzo. L’obiettivo quindi, di chi ci governa, forse non è Conte, è di terrorizzare la gente. Credo in verità, che il progetto sia riuscito sino in fondo. Infatti, gli ospedali sono intasati, in quanto, ad ogni starnuto la gente corre al pronto soccorso. Nove mesi di tempo, per palesare una disorganizzazione politica inefficiente a tutti i livelli. E forse, disorganizzazione non lo è per niente, in quanto è da ritenere il tutto, una organizzazione perfetta di cosa è accaduto sino ad oggi. E’ in pratica una DISORGANIZZAZIONE ORGANIZZZATA IN TUTTO. Nessuno dei politici, non tutti, in verità, si è accorta che la gente sta soffrendo le pene dell’inferno. Ed ecco allora che la pandemia serve a fare soldi e ad arricchire oltremodo i potenti del mondo. Nell’immediato futuro la nostra povera Italia, sarà merce di scambio, magari, per la Germania e la Cina stessa. Ecco dove ci hanno portato i politici attuali. Tutti con la mascherina? Certo, ma gli immigrati entrano regolarmente senza controllo alcuno. Ma in quale paese schifoso viviamo? Ecco perché le guerre servivano a fare i soldi. Ed ecco perché la pandemia attuale è una guerra batteriologica che procura ingenti somme di danaro. Ma al governo abbiamo i 5 stelle, quelli che volevano rovesciare la casta ed invece si sono dimostrati la struttura che la regge e la rafforza addirittura. Vero Grillo? Siete riusciti a toglierci anche l’unica cosa bella che avevamo: La libertà! Bastardi.