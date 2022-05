A Stella Cilento e ad Agropoli si tengono importanti festeggiamenti in onore della Vergine Maria. Don Walter Santomauro e Don Carlo Pisani spiegano i motivi di questi successi e di questo affetto a Maria

Fino a che prestavo il mio servizio di chierichetto nella parrocchia di Tavernola Bergamasca, paese nel quale sono domiciliato perché ospite della comunità psichiatrica la Casa di Nicola, nella Chiesa principale prendevo le riviste “Famiglia Cristiana”, “Maria con Te” ed altre. Su due numeri della rivista “Maria con Te” ho trovato due articoli molto interessanti. Uno riguarda la Madonna del Monte Stella, il cui parroco è Don Walter Santomauro, ed uno riguarda la Beata Vergine Maria di Costantinopoli di Agropoli. Riguardo alla Beata Vergine Maria del Monte Stella, è stata realizzata un’intervista a Don Walter che spiega tutto l’affetto che gli abitanti di Omignano provano per lei, soprattutto quando la portano in processione sulla montagna. Il rettore spiega che la statua rimane tutto l’anno nella Chiesa che è dedicata a San Nicola. Poi dalla seconda domenica di luglio alla prima domenica dopo Ferragosto, è trasportata sul Monte Stella. La processione ed i relativi festeggiamenti richiamano moltri fedeli che trasportano la statua, turno, ciascuno sulla propria testa. Le testimonianze più antiche ci riportano al 1444 quando Angelo Sombato, desiderando vivere come eremita, chiese al vescovo di Capaccio ed ottenne di potersi ritirare come un eremita in quella chiesetta assieme ai suoi compagni, che a quel tempo erano davvero pochi. Quel sito, dedicato in precedenza a San Marco tornò a rifiorire, tanto che, a distanza di secoli, sono state costruite una stazione per il controllo del traffico aereo ed una stazione televisiva. Quest’ultima ha invaso di antenne tutta la zona circostante, anche se, attualmente gran parte di queste antenne sono state rimosse. Alberi di ogni genere e torrenti, fiumi e ruscelli accompagnano la salita di 1.131 metri dei pellegrini che raggiungono la sommità del monte. Il panorama lascia senza fiato ed il custode della chiesa, Pasquale Tierno, che è anche scalpellino ha realizzato i bassorilievi che ritraggono la Vergine in pietra e che sono sistemati lungo il cammino che porta a contemplare il creato e Maria. L’immagine, nel 2018, è stata trasportata in peregrinatio ai cilentani che vivono a Milano nelle chiese di San Pio V e Santa Rita. Si è trattato di un momento molto intenso di preghiera e di riavvicinamento, che ha contribuito al suo restauro. Nel 2019 la statua ha visitato molte comunità della diocesi di Vallo della Lucania. L’altorilievo raffigura la Vergine col bambino sul trono. Il piede di Maria poggia sulla montagna dove Ella ha posto il suo trono. La mano destra regge una stella ad 8 punte, mentre la stella della stua ne ha 6. E’ il simbolo di Cristo stella senza tramonto, e di Maria, stella che precorre il sole.

L’altorilievo è datato tra il 1500 ed 1600. Don Walter Santomauro, durante queste sue descrizioni ha aggiunto che la Vergine ha protetto sempre i fedeli maternamente, specialmente durante la pandemia. Il secondo articolo, di un altro numero della stessa rivista, racconta i festeggiamenti che si tengono ogni 24 luglio in onore della Beata Vergine Maria di Costantinopoli. Il parroco, Don Carlo Pisani, mio grande amico, fa risalire l’icona al sedicesimo secolo. Forse era stata nascosta ai pirati saraceni ed è stata ritrovata da un gruppo di pescatori locali che ne fecero subito la loro protettrice. Tuttora la comunità intera le affida ogni occasione importante della vita. E’ una madre che protegge, che cammina verso i figli ed indica la via da seguire. Già quando era parroco il compianto Don Cesare Caradonna la festa aveva molta rilevanza, ma ora se ne risalta ancora di più l’importanza. Il giorno prima della Festa vera e propria si porta in processione il quadro della vergine al porto lì sul molo principale ai piedi della grande statua bianca, che sembra voler vegliare su tutti quelli che entrano in Agropoli, si celebra la Santa Messa ed il sacerdote benedice il mare, immergendo, in esso, per tre volte, una croce. Poi, il giorno dopo, si tengono i veri e propri festeggiamenti e con l’imbarco della statua al porto, si svolge la processione lungo il mare. A causa della pandemia, per due anni i festeggiamenti si sono svolti un pò in forma ridotta. Si spera che quest’anno, anche grazie all’apporto di grandi aiutanti come Carmine Boccia e Raffaele Rizzo, possano tenersi dei festeggianti un po’ più sontuosi. Don Carlo Pisani è speranzoso. La Beata Vergine Maria aiuta ed è necessario pregarla. Guido Honorati Broggi