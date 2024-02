GUARDIA DI FINANZA BANDO DI CONCORSO NEL RUOLO TECNOLOGISTICO-AMMINISTRATIVO

Bando di concorso per la #GuardiadiFinanza per il reclutamento di 12 Tenenti in servizio permanente nel ruolo tecnologistico-amministrativo. Il termine di presentazione delle domande è entro le ore 12 del prossimo 2 marzo attraverso il portale https://concorsi.gdf.gov.it I posti sono così ripartiti: 2 per amministrazione, 2 per telematica, 2 per infrastrutture, 1 per motorizzazione-settore terrestre, 1 per motorizzazione-settore navale, 2 per sanità, 2 per veterinaria.

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che, alla data del 1° gennaio 2024, non abbiano superato il giorno di compimento del trentaduesimo anno di età (siano quindi nati in data non antecedente al 1° gennaio 1992), e alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, siano in possesso di una laurea specialistica o una laurea magistrale o titolo equipollente (con esclusione, quindi, dei diplomi universitari, delle lauree c.d. “trie

admin Sergio Vessicchio

