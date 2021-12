Uno studio rivela come è stato possibile analizzare vari fattori e scoprire l’aumento dell’incidenza della malattia tra chi vota i partiti di estrema destra- Ma anche chi non vota è oltremodo responsabile

La propaganda politica contro le limitazioni anti Covid e l’obbligo vaccinale ha effetto concreto sull’epidemia, dato che aumenta i contagi e quindi i decessi per la malattia. Tutto ciò emerge da studio effettuato dall’istituto di ricerca per la coesione sociale (Fgz) su quanto è successo in Germania. Questo studio è stato pubblicato sul Zeitschrift fur Rechtsexmisfusforshung che sarebbe il Giornale per lo studio dell’estremismo dio destra noto anche con la sigla di ZRex. E’ stato analizzata l’influenza della cultura politica regionale sulle differenze nelle curve di incidenza del Sars-Cov-2 nelle sue prime due ondate del 2020 che comprendevano la primavera ed il periodo dell’autunno e dell’inverno.

I risultati mostrano che le quote del secondo voto dell’Afd nelle elezioni federali del 2017 hanno avuto effetti relativamente alti e statisticamente significativi del numero di infezioni di queste prime due ondate sopra menzionate. Ciò significa che nelle regioni con più alti indici di approvazione per l’Afd, le cifre della pandemia sono aumentate più velocemente in entrambe le ondate rispetto alle regioni che registravano indici di approvazione più bassi. Così hanno spiegato gli studiosi dell’istituto. L’effetto della politica è direttamente misurabile. Un aumento del risultato elettorale dell’Afd di un punto percentuale ha aumentato il livello medio di infezione nella fase di ascesa della prima ondata di 2,2 punti percentuali. Chistopher Richter, dell’istituto per la democrazia e la società civile di Jena, spiega che così, statisticamente, il livello di infezione in un distretto con una quota di secondo voto per l’Afd del 20%, è di circa 22 punti percentuali più alto di un distretto che registra una quota del 10%.

La coorelazione è sta rilevata in tutta la Germania, sia quella orientale sia quella occidentale. Per assicurarsi che l’effetto Afd non fosse in realtà il risultato di altri fattori, i ricercatori hanno testato il ruolo di più variabili e non hanno trovato effetti simili sull’epidemia per quanto riguarda gli altri partiti maggiori. Hanno invece riscontrato un aumento dell’incidenza del virus con il crescere delle quote di secondo voto dei partiti minori di estrema destra e di non voto durante le elezioni federali del 2005 e del 2013. Il non voto è considerato un segnale di distanza dalle istituzioni democratiche. I ricercatori hanno rilevato inoltre che più in una regione era forte il consenso di Afd , più i contagi aumentavano anche controllando lo studio per altri 48 fattori tra i quali l’età, la mobilità o la situazione economica dei contagiati. La cultura politica regionale rappresenta un fattore decisivo per l’incidenza. Mathias Quent, direttore dell’istituto per la democrazia e la società civile e professore all’università di Scienze Applicate di Mndeburgo-Stendal afferma che lo studio esamina le prime due ondate, ma sulla base di questi risultati , è ragionevole supporre che gli atteggiamenti dei partiti di estrema destra potrebbero anche agire come amplificatori della pandemia nella situazione attuale, nella quale si prevedono nuove ondate, e nella mancanza di preparazione alla vaccinazione. I partiti politici che strumentalizzano a fini elettorali l’opposizione alle limitazioni anticontagio hanno una responsabilità diretta sull’aumento delle infezioni e sulla crescita dell’epidemia. Guido Honorati Broggi