Ieri sera si è tenuto presso l’ hotel Guitart di Lloret de mar il Fashion show in tour organizzato da Emanuele Sicignano durante il quale si sono esibiti 10 stilisti nazionali ed internazionali mettendo in passerella le proprie collezioni e condotto in modo impeccabile da Rosario Stagno patron del concorso internazionale The best model of europe.La serata che ricalca la fortunata trasmissione della Emanuele Sicignano management il Fashion show è andata in diretta su www.canalecinquetv.it dove si può vedere in on demand (clicca qua).

La diretta ha fatto registrare ascolti super per l’emittente che va su smart tv,siti,telefonini,tablet,computer e portatili,da tutto il mondo l’hanno seguita e la stanno seguendo in on demand con la regia di Gerardo Zampaglione e le riprese di Orazio Zampaglione. Soddisfatto il manager agropolese Emanuele Sicignano: “Ringrazio Rosario Stagno presentatore e mio collaboratore e il direttore della tv Sergio Vessicchio con l’editore Alfonso Martusciello, ricordando che anche gli altri eventi e le finali del concorso The best model of europe del patron Rosario Stagno andranno in diretta tv su canalecinqietv.it mercoledì, giovedì e venerdì prossimi. Ora prossimo appuntamento Fashion show in tour in Costa Azzurra il 27 settembre sempre in diretta tv e sempre su www.canalecinquetv.it“.