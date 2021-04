Tonino Alfieri è morto il giorno di Pasqua. Nulla è a caso. Era, infatti, un imprenditore che ha contribuito con il lavoro, con lo studio delle trasformazioni e con il rischio di un grande imprenditore,,a far rinascere e risorgere , insieme ad altri, il Cilento nella parte nord est. Il contributo etico ed imprenditoriale di Tonino( lo chiamo così confidenzialmente perchè ho avuto l’onore di essergli amico e di averlo sempre chiamato in questo modo) è stato elevatissimo nel corso degli anni. Tonino era una di quelle persone che come toccava qualcosa la trasformava in oro. Notevoli i successi ottenuti a tutti i livelli tanto da far rimbalzare l’economia del settore edile, e non solo, a grossi livelli in special modo a cavallo tra gli anni settanta e gli anni 90 per poi confermare tutto successivamente.

Dalla sua mente uscì l’intuito della Cassa Rurale, un’operazione di successo che oggi rappresenta un fulcro importantissimo per l’economia della zona di riferimento. E poi l’aver trasmesso alla sua famiglia la vena imprenditoriale e di successo è stata la piattaforma per i successi dei figli tutti impegnati in prima linea con grandi risultati nei settori di competenza. Da Franco leader politico assoluto, a Domenico uomo di successo nel suo settore. Lucio eccellente dirigente e alto amministratore della Bcc. Una famiglia di grandissima levatura etica e morale capace di dare alla comunità il frutto del loro lavoro. Il Cilento perde un trascinatore sul vero senso della parola. Era schivo, anti divo, ma presente con la sua discrezione, umile nella sua grandezza. Alla sua famiglia giunga il cordoglio da parte nostra. Sergio Vessicchio