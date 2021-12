Il professor Giorgio Palù, intervistato, ha affermato che la malattia impone questa strada e che i vantaggi sono superiori ai rischi

Il Covid è ormai diventato anche una malattia pediatrica. Il professor Giorgio Palù, virologo del comitato tecnico scientifico e presidente dell’agenzia italiana del farmaco, Aifa, ha affermato che il Cdc americano, che rappresenta il massimo controllo delle malattie infettive, ha raccomandato l’uso del vaccino Pfizer. Gli studi presentati dall’azienda, per ottenere l’autorizzazione al commercio, e che sono arrivati in Usa il 29 ottobre scorso, hanno coinvolto 2400 bambini. L’efficacia registrata ha raggiunto il 90,7% nel prevenire la malattia sintomatica e non si sono visti effetti avversi di rilievo. Gli adolescenti ed i ventenni, però, hanno avuto qualche problemino. I problemi di miocardite, l’infiammazione al cuore, che si è manifestata in ragazzi più grandi, in questa fascia d’età sono stati rarissimi e mai seri. Invece, è maggiore il rischio di contrarre il Covid e sviluppare una sindrome infiammatoria, che prende il nome di Mis-C, che è grave e colpisce molti organi. Ora la domanda sorge spontanea: è così necessario vaccinare i bambini? I dubbi restano, dato che i benefici sono diretti ed indiretti. Nel 2020, sempre secondo il Cdc il 3% dei piccoli ha avuto l’infezione, mentre oggi si registra un aumento fino al 25%, poiché circola la variante Delta, molto più contagiosa. Su migliaia di ricoveri pediatrici in ospedale, un terzo hanno riguardato bambini sani che in parte hanno avuto bisogno di cure in terapia intensiva. I genitori per questo hanno paura e le percentuali non bastano a rassicurarli.

Il professore dichiara che il Covid-19 è deiventata come già detto all’inizio una malattia pediatrica ed è tra le prime cause di morte in questa fascia d’età. Nessuna giovane vita, invece, è stata interrotta dal vaccino anti-Covid. C’è chi la mette sul piano dell’opportunità sociale: vacciniamoli così fermiamo il virus. Può essere un ragionamento per mamme e papà preoccupati? Il vantaggio indiretto è sanitario e sociale. La circolazione del virus si riduce ed i bambini non perdono la libertà. Tutti abbiamo potuto constatare quali sono su di loro le conseguenze psicologiche nel restare chiusi a casa. Meno giochi, meno scuola, meno sport. I genitori dovrebbero comprendere questo aspetto. Accettare la vaccinazione dei figli significa assicuragli benessere in senso generale e non costringerli a cambiare vita. I rischi di non praticare la profilassi possono provocare degli effetti tra i quali il ricovero. Dare la possibilità al virus di circolare vuol dire aumentare la capacità che questo si ripropoga con nuove arianti. Sono stati analizzati i dati degli studi americani effettuati su 2.400 bambini ed il 90,7% di loro non ha sviluppato sintomi. Sono state rare le miocarditi nei ragazzi. Inoltre c’è il fenomeno che riguarda il long Covid, cioè delle conseguenze che subentrano anche dopo alcuni mesi dalla guarigione. Lo si è potuto osservare negli adulti e provoca dolori muscolari, mal di testa, insonnia, difficoltà di respirazione, problemi gastrointestinali, nausea, vertigini. Il professor Palù ha dichiarato che non esporrebbe il suo bambino a questa prospettiva.

La variante Delta Plus, evoluzione della Delta, ci si domanda se buca i vaccini dato che anche gli immunizzati si infettano. Non c’è ragione di allarmare. Questa sottovariante, identificata per la prima volta in Gran Bretagna nel 6% dei genomi sequenziali, è caratterizzata da due nuove mutazioni. Per portuna, però, non sembra possedere caratteristiche biologiche diverse dal ceppo capostipite Delta che è nettamente prevalente. Questa sottovariante viene tenuta sotto controllo dai vaccini e quindi non c’è da allarmarsi senza validi motivi. Ci si pone la domanda se sia necessario aggiornare i vaccini per evitare del tutto che chi li fa si infetti, ma al momento sembra che non debba avvenire tutto questo. Il richiamo, cioè la terza dose, del vaccino a Rna protegge efficacemente contro tutte le varianti.

Questa nuova tecnologia dei vaccini Rna è così duttile da permettere la produzione di sieri aggiornati, se l’evoluzione della pandemia lo richiedesse. Ci si domanda allora se ha senso ciò che ha deciso il governo austriaco, cioè ridurre l’intervallo della terza dose al di sotto del limite dei 5 mesi. Dal punto di vista immunologico non ha molto senso. Lo scopo del richiamo è quello di amplificare le cellule della memoria immunitaria e non di stimolare di nuovo la risposta. Sappiamo che a 5-6 mesi dal primo ciclo vaccinale l’immunità sterilizzante, cioè quella che protegge dall’infezione, cala del 20-30%, ma la protezione verso la malattia grave rimane alta, a livelli dell’ 80-90%. Ci si chiede se i farmaci antivirali in arrivo rappresentino una svolta. Sono farmaci che inibiscono i due enzimi chiave per il virus, quelli che gli permettono di replicarsi. Cosa significano, quindi, pillole da prendere a casa nelle prime fasi dell’infezione, per pazienti che rischiano di aggravarsi a causa del Covid-19? Vuol dire vantaggi per il malato e per gli ospedali che non si riempiono. Ci si domanda se gli anticorpi monoclonali, i quali finora sono stati gli antivirali più efficaci a disposizione, debbano essere soppiantati. Ora vengono somministrati solo in ospedale, per via endovenosa. Il paziente deve spostarsi per ricevere l’infusione e fare controlli. Sono in arrivo anticorpi monoclonali più facili da usare. Anche grazie a queste terapie così potenti si può guardare al futuro con più ottimismo. Guido Honorati Broggi