(Giovanni Coscia) – La nostra epoca è attraversata da periodi terribili che rimarranno nelle pagine storia futura. Ne parleranno i libri, le enciclopedie e soprattutto internet. Il Covid e non solo, rappresentano gli elementi che caratterizzeranno il futuro della nostra Italia. Ma il decadimento culturale, purtroppo, rimane e rimarrà irreversibile negli anni a venire. Il riferimento è chiaro e lampante. Tra covid e problematiche di interesse politico, forse, potremmo risparmiarci alcuni programmi che intasano le ore della giornata, costringendo le nostre menti, a fuorviare i problemi che esistono. Forse, e non credo al mio stesso “Forse”, taluni programmi senza cultura, senza interessi, vengano trasmessi di proposito, per fuorviare il male quotidiano che la politica attraverso manovre inaccettabili, propina quotidianamente.

Un grandissimo grazie, alla de-culturizzazione del nostro paese, va senza dubbio alcuno a taluni personaggi, presentatori di TALK SHOW, che emanano nauseabondi odori di inutilità letteraria, nel mentre la raccolta di spazzatura, quella delle nostre abitazioni, ha pure un motivo per esistere. Ma in verità, faremmo a meno di programmi televisivi, che relegare al decadentismo è poca cosa. Basta per favore, con Barbara D’urso, Maria De Filippi, Alessia Marcuzzi, (tra le meno belle televisive) senza dimenticare Signorini e perché no, la signora gentile di uomini e donne, quale Tina, che quotidianamente ci bombardano con stronzate inutili. Un imbarbarimento sociale, che corrode le nostre coscienze; che imbrattano le nostre anime con l’impoverimento culturale. Ci viene imposto, (ma cambiamo rigorosamente canale) una estorsione educativa che non ha precedenti nella storia. Programmi spazzatura, artefatti e preparati a dovere su una apparenza distorta della vita. E’ finito il corteggiamento privato. Quella tra due ragazzi che si innamorano. Oggi si va in tv a chiedere se si vuole uscire con l’altro sesso. Con questo processo inaccettabile ed inammissibile, si è sdoganata definitivamente la maleducazione; i cafoni divengono personaggi da imitare. Il bullismo accelera vertiginosamente.

Si inventano personaggi che non hanno valore alcuno, non hanno cultura di nessun genere e soprattutto rappresentano il decadentismo morale. Certi programmi, su indicati, rappresentano l’offesa e la umiliazione di chi è laureato; di chi studia, di chi impegna il suo tempo alla ricerca ed alla lettura; all’arte, alla ricerca. E’ in pratica, una nazione ribaltata dalla tv spazzatura, nel mentre è possibile anche riscontrare che spesso nella vita quotidiana, si ode per strada: “ credi di essere Tina? Che sei al grande Fratello?”. Le persone non vivono più della propria creatività, ma si rifanno a modelli di replicanti imbarazzanti, presi come esempio dalla televisione. Definire imbarazzante il tutto, è senza dubbio “leggero”, considerata la qualità del tutto. C’è da augurarsi che quanto prima questo scempio esponga la scritta definitiva di “FINE DELLE TRASMISSIONI”. Viva Alberto Manzi, viva Piero Angela viva Vittorio Sgarbi, viva, insomma la cultura in generale; viva Nietsche, Viva FEUERBACK, viva chi porrà fine a questo scempio. BASTA, non ne possiamo più, di un Grande Fratello, della Marcuzzi, (le più brutte gambe della tv), di Amici e di tanti altri Talk Show, che rappresentano maleducazione cognitiva e frustrazioni se non si appare al vostro inutile programma. E come se non bastasse, propinate anche le repliche. Chi scrive è Laureato, specializzato, è un giornalista dal lontano 1983, che ha scritto libri, poesie e tanto altro. Ma mai si è trovato innanzi a cotanta barbarie culturale e decadente. Viva Lelio Luttazzi, Viva Nuovo Cinema Paradiso. Viva Dante, Viva Manzoni, Viva Petrarca, viva Evola. Quante, dei personaggi dei talk Show, conoscono la capitale d’Italia? Quando finirà tutto, sarà comunque tardi. Troppo tardi.