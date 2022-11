IL DRAMMA DI NONNA GILDA TRASFORMATO IN UN SET DALLE MILLE IDIOZIE, GIORNALISMO SPAZZATURA L’HANNO AMMAZZATA DUE VOLTE

Vanno davanti alla porta di casa a far stand up, a fare mille prove prima che esce quello giusto, si truccano prima di farsi riprendere incoscienti soubrette della notizia o disinvolti avvoltoi del microfoni. Hanno messo sotto i piedi la deontologia, la professione e anche l’anima della povera nonna Gilda. Come se li non si fosse consumato nessun delitto mentre ancora devono farsi i funerali e mentre la ragazza, un’altra vittima, viene sbattuta in prima pagina per fare spettacolo. Nessuno dice che c’è stata una povera anziana colpita alle spalle con 4 coltellate, più una all’addome e un altra all’altezza del collo. Nessuno si basa sui rilievi dei carabinieri attenti e molto discreti proprio per il rispetto che si deve alla povera nonna Gilda.

Oramai a tre giorni del triste caso si assiste ad un andirivieni di cameramen e giornalisti di fronte all’abitazione teatro della tragedia. Tutti “Scherlock Holmes” pronti a risolvere il caso e ad avanzare ipotesi tra le più disparate. La realtà è un’altra, tutti sciacalli pronti a “mangiare” sulla sventura che ha distrutto questa famiglia e ha sconvolto l’Intera comunità. Che vergogna è diventato il mondo dell’informazione. Si calpesta il diritto a tutti i livelli, si mettono i piedi sulla dignità delle persone e in più non si tiene conto della memoria di una donna sacrificata sull’altare di un atto che rimarrà nella mente di una comunità che aspetta solo di dare una degna sepoltura ad una sfortunata madre, moglie, vedova e purtroppo nonna. Americanizzare il fatto, inventare fake news, fare e disfare versioni è diventato il normale trend delle disgrazie. Questo non può essere chiamato giornalismo nè d’inchiesta nè di frontiera e manco di attualità. Questa è solo zavorra, spettacolarizzazione e indecenza. A nulla sono valse le raccomandazioni del Capo dello Stato Mattarella il quale spesso ha richiamato l’informazione a tenere conto del rispetto altrui, stessa cosa ha fatto il Pontefice Francesco, fanno orecchie da mercanti e fanno a gara chi la spara più grossa, chi cerca di azzeccare una verità che per come sono andati i fatti nessuno può sapere se non la killer di nonna Gilda. Noi quando siamo andati sul posto ci siamo attenuti alle direttive del capitano dei carabinieri Dottoressa Fabiola Garello e del maresciallo luogotenente Giuseppe D’Agostino per la compostezza, il rispetto, la serietà istituzionale con le quali ci hanno dato quelle informazioni che si potevano dare. Cogliamo l’occasione per ringraziare le forze dell’ordine per il lavoro svolto e per come l’hanno svolto, con la serietà e il rispetto dovuto all’anziana Madre e nonna massacrata in un pozzo di sangue e alla giovane ragazza. L’informazione segna una battuta d’arresto clamorosa, ancora una volta, la televisione perde un’occasione per redimersi dei peccati quotidiani, l’ordine dei giornalisti dimostra che non esiste, è solo un carrozzone, una lobby e andrebbe eliminato visto che non esiste a nessuna parte del mondo. E’ giusto rispettare la libertà di stampa, ma la stampa rispetti la libertà degli altri. Sergio Vessicchio

