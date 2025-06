IL FRECCIA ROSSA FA TAPPA NEL CILENTO

L’Alta velocità ferroviaria fa tappa anche nel Cilento per tutta l’estate. A partire dal prossimo 20 giugno, alla stazione di Centola, farà tappa il treno Frecciarossa.

Il collegamento della tratta Milano centrale-Centola sarà proposto ogni venerdì, sabato e domenica.

Il nuovo servizio rappresenta una svolta strategica per il Cilento, perché non solo agevola gli spostamenti dei residenti, ma finalmente rafforza il flusso turistico verso una delle mete più apprezzate del Sud Italia che darà una nuova svolta in termini di opportunità.

E per agevolare il transito dei passeggeri verso le località balneari, è stato previsto anche un servizio di trasporto urbano che collegherà la stazione alle principali frazioni del Comune, con particolare attenzione alla località turistica di Palinuro.

