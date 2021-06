Sia l’aria che respiriamo che i mari ,corrono seri pericoli: bisogna intervenire subito con decisioni concrete

L’inquinamento atmosferico e quello dei mari costituisce un problema di difficile soluzione. Tutta la plastica riversata nei nostri mari rischia di far lentamente degradare gli ecosistemi e gli animali e ivi vi vivono. A parte la pesca indiscriminata che mette a rischio specie come le balene ed i delfini, i liquami riversati nelle acque sono un pericolo costante. E’ pur vero che molte spiagge sono diventate bandiere blu, ma il problema della sporcizia e delle alghe tossiche resta. Rifiuti di ogni genere si trovano sulla sabbia e, specialmente, nel caso di Agropoli, la maleducazione di abitanti e turisti incivili non aiuta di certo. Di recente, a Pescara si è tenuta una gara per la raccolta di tutti i rifiuti buttati nelle acque marine: un’iniziativa che ha riscosso un grande successo e che, secondo me, dovrebbe essere seguita da molti altri paesi. Per quanto riguarda l’inquinamento dell’aria,invece,il problema riguarda le emissioni dei gas di scarico delle automobili. Il protocollo di Kyoto, che aveva fissato dei limiti a queste emissioni, e che era stato boicottato dall’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump, deve essere immediatamente riapplicato, perché l’incidenza dei tumori, a livello polmonare, e di malattie asmatiche, sta aumentando esponenzialmente.

In Europa la situazione è assai grave, ma nel resto del mondo, come la Cina, tutto ciò è ben peggiore. E non bisogna dimenticare altri due gravi problemi che affliggono il nostro pianeta :il buco dell’ozono ed il surriscaldamento climatico. Per quanto riguarda il buco dell’ozono, sembra che il problema stia rientrando, ma non si può esserne del tutto sicuri. Quello che preoccupa maggiormente, i invece ,è l’aumento delle temperature: non esistono più le mezze stagioni ed i ghiacciai si sciolgono troppo in fretta ed in enormi quantità. Si stratta di gravissimi guai, che rischiano, con il passare del tempo, di condurre, il nostro pianeta, sull’orlo di gravi calamità naturali. Guido Honorati Broggi