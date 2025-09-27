IL METRO’ DEL MARE CHIUDE CON UNA SUPER STAGIONE
Bilancio positivo per il Metrò del Mare, che da luglio a settembre ha trasportato circa 7.800 passeggeri tra Cilento, Salerno e Costiera Amalfitana. Domenica 21 settembre si è chiusa la stagione 2025 di un servizio che, ancora una volta, ha mostrato la sua importanza strategica per turismo e collegamenti marittimi.
Le corse hanno collegato Salerno, Agropoli, San Marco di Castellabate, Amalfi e Positano nei giorni feriali, mentre nei weekend la linea ha raggiunto anche Acciaroli. Le mete più richieste restano Amalfi e Positano, con Agropoli e San Marco che hanno svolto il ruolo di hub di interscambio.
Meno consistenti i numeri della linea B1 di Travelmar, attiva per un mese fino a Sapri, ma il bilancio complessivo è comunque positivo. Con l’affidamento del servizio fino al 2028, il Metrò del Mare punta ora a destagionalizzare i flussi turistici e a ridurre il gap infrastrutturale del territorio, consolidandosi come una vera infrastruttura strategica per la provincia di Salerno.