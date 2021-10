I quotidiani tedeschi ammirano il comportamento e le azioni compiute da Mario Draghi per ridurre l’impatto del virus nel nostro paese, con estensione dell’obbligo del green pass

Nessun paese in Europa ha applicato le regola delle 3G in modo rigoroso come il governo Draghi. Si tratta di

una lode senza riserve che viene destinata al nostro Presidente del Consiglio dai quotidiani tedeschi. La

regola della 3G, infatti, è ciò che con il quale i tedeschi definiscono il green pass, dalle iniziali delle parole

GEIMPFT, GENESEN ODER GETESTET che significa vaccinati, guariti o testati. C’è stato un gran Slto di

qualità e, soprattutto, quantità, nelle campagna di vaccinazione con l’arrivo di Mario Draghi al governo. E

l’estensione dell’obbligatorietà del green pass per accedere a luoghi pubblici, trasporti o servizi, ha

aumentato,di conseguenza, le vaccinazioni. Sono in corso, in tutto il Paese, proteste contro le restrizioni alla vita pubblica legate alla pandemia, ma il numero dei partecipanti è molto limitato. L’effetto sulla

disponibilità della popolazione a farsi vaccinare, che il governo desiderava con l’obbligo del green pass

rafforzato è ancora più evidente. Subito dopo l’annuncio delle rispettive misure o poco prima della loro

entrata in vigore, si registrano più prenotazioni per gli appuntamenti di vaccinazione ed anche una maggiore attività negli stessi centri, dove il siero viene somministrato senza previa registrazione. Il governo italiano mira a vaccinare il 90% della popolazione sopra i 12 anni entro fine ottobre. Attualmente il 77% è immunizzato con due dosi e l’83% è immunizzato con una dose. L’Italia è il primo paese dell’Unione Europea ad aver introdotto l’obbligo della certificazione obbligatoria per la partecipazione a tutta la vita produttiva, sociale e culturale. Ciò dà credito al capo del governo che ha puntato moltissimo

sull’immunizzazione come chiave per un ritorno alla normalità ed al ripristino della libertà. Draghi si è

schierato anche contro uno dei sui partiti di maggioranza, che è la Lega. Di fronte al suo leader Matteo

Salvini, ex ministro dell’interno, il nostro Presidente del Consiglio indietreggia di mezzo passo, solo per

marciare immediatamente in avanti di tre passi. Anche il virologo americano Anthony Fauci ha definito la

strategia vaccinale italiana un modello per tutto il mondo. Era da molto tempo che non sentivamo parlare del nostro paese in questi termini. Guido Honorati Broggi