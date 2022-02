In occasione della ricorrenza della Carovana della Pace, i ragazzi dell’Azione Cattolica hanno inviato un messaggio al Papa e lui li ha incoraggiati a proseguire per questa strada

Domenica 30 Gennaio Papa Francesco ha salutato i giovani di Azione Cattolica dal Palazzo apostolico in San Pietro, in occasione della ricorrenza della Carovana della Pace che aveva per tema “RICUCIAMO LA PACE”. Il pontefice si è rallegrato per la scelta dello slogan ed ha esortato i ragazzi a perserverare nel loro impegno. Quest’anno la loro solidarietà è stata promossa a favore dell’Associazione Bambino Gesù del Cairo Onlus, per la costruzione dell’Oasi della Pietà, che consisterebbe in una casa di accoglienza per bambini e ragazzi. Il saluto affettuoso del Papa ai ragazzi ed alle ragazze dell’Azione Cattolica della Diocesi di Roma radunati in Piazza San Pietro, due domeniche fa è stato accolto con grande entusiasmo dal gruppo che, all’invito di Francesco, lascia volare in cielo palloncini colorati in segno di festa gioiosa e di speranza. I ragazzi sono tornati, anche quest’anno, accompagnati dai genitori, dagli educatori e dai sacerdoti assistenti. Papa Francesco ha detto ai ragazzi che nonostante fossero venuti in un piccolo gruppo a causa della pandemia, al termine della Carovana della Pace, essi c’erano. Il loro slogan era Ricuciamo la pace. Bello slogan! E’ importante! C’è tanto bisogno di ricucire, partendo dai nostri rapporti personali, fino ad arrivare alle relazioni tra gli stati. Li ha ringraziati e li ha incoraggiati ad andare avanti. I ragazzi dell’Azione Cattolica gli hanno consegnato un messaggio preparato assieme agli altri amici. Nonostante la pandemia, non perdono la speranza. Questi ragazzi, in occasione della ricorrenza scrivono che, nonostante le difficoltà del momento, non si lasciano scoraggiare e dicono che insieme ai loro amici collegati da casa, vogliono gridare forte la loro voglia di pace. Hanno ricordato che il brutto virus, ormai da due anni è entrato a far parte delle nostre vite. Non sono più abituati a vedere i sorrisi dei loro amici ed a giocare spensierati insieme. Questo gli manca tanto. E si lamentano. Osservano, però, che, piano piano si fa spazio ad una nuova normalità che ha cambiato il loro modo di vivere la scuola, la casa, la parrocchia ed il loro rapporto con amici e parenti.

Questi ragazzi sanno dai loro genitori che, in questo periodo, i casi stanno aumentando anche tra i bambini e ripetono che tra isolamenti e quarantene stanno sempre più tempo a casa; ma, questo, non far perder loro la speranza e per quanto il mondo stia attraversando un tempo di crisi essi hanno imparato ad apprezzare tutto quello che trascorrono con la loro famiglia e con le 1persone alle quali vogliono bene. Le attività dell’Azione Cattolica si stanno svolgendo in una grande sartoria ed i ragazzi sono abituati ad indossare vestiti commerciali, ma stanno riscoprendo la bellezza di avere un vestito fatto su misura per loro. Spiegano che sono tutti chiamati ad essere sarti delle loro vite, durante la quale devono tagliare e cucire. E se anche il vestito non sarà perfetto, sarà unico nel suo genere, proprio come loro. E poi usando una bella metafora, questi ragazzi raccontano la meraviglia che rappresenta come un lungo filo le loro vite. Quando qualcuno di loro fa qualcosa di sbagliato, questo filo si può rompere. Nonostante i loro sbagli, però, se riescono a perdonarsi l’un altro possono fare un nodo e rendere così il loro rapporto più forte. Così si esprime il loro incitamento.. E così si sottolinea la pe3culiarità del tema di quest’anno della Carovana della Pace: Ricuciamo la pace. Si tratta, infatti, del momento durante il quale tutti noi dobbiamo cucirci per essere più uniti. Ricucire la pace è come unire tutti i popoli, creare la fratellanza e dire no alle guerre. Per creare la pace ci vuole tempo, me se si riesce a crearla è poi difficile spezzarla. Proprio come fa il sarto unendo due pezzi di stoffa. La varietà dei tessuti non è da trascurare. Anche qui l’associazione al mosaico di cui è composta la Chiesa, bella proprio perché sinfonia di voci che si ascoltano e camminano insieme, come in occasione del Sinodo. I ragazzi ricordano Madre Teresa di Calcutta quando diceva che siamo una piccola matita nella mani di Dio. Anche loro, nel loro piccolo, vogliono portare la pace in questo mondo. In questo modo spiegano che cercano di darsi da fare, ogni anno, in prima persona, sostenendo progetti di solidarietà. Stavolta hanno deciso di affacciarsi in Egitto, per aiutare gli amici dell’Associazione Bambino Gesù del Cairo Onlus, allo scopo di costruire una casa di accoglienza destinata a bambini e ragazzi, che prenderebbe il nome di Oasi della Pietà. Inoltre, nella diocesi di appartenenza, sosterranno il laboratorio di stampa serigrafica artigianale promosso dalla Caritas di Roma, all’interno del presidio educativo di Via Venafro 26. Questo progetto prevede l’organizzazione di corsi periodici rivolti ad adolescenti, italiani e straneri del territorio, e minori stranieri non accompagnati, ospiti delle strutture. Queste attività costruiscono occasioni preziose per imparare a stare insieme ed a rispettare il prossimo. I ragazzi hanno espresso con gioia la loro gratitudine al Papa perché dicono che insegna che la pace vuol dire essere tutti amici senza pensare alle differenze, stare insieme, divertirsi e restare uniti, anche quando capita di litigare. Concludono che l’esempio del Papa per questi ragazzi è davvero prezioso ed insieme a lui riusciranno a ricucire la Pace nella loro città e mondo intero. Confidano al Pontefice che lui non si deve mai dimenticare che l’ACR prega sempre per lui e che gli vuole un gran bene. Il messaggio è firmato dai ragazzi dell’Acr di Roma. Guido Honorati Broggi