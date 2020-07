SABATO 11 LUGLIO 2020 INAUGURA LA “SUERTE” di Pisciotta.

La Regina Del Cilento, è la prima discoteca nella provincia di Salerno che si prepara ad aprire i cancelli.

FINALMENTE!! Un inverno ed una primavera da dimenticare, da lasciarsi alle spalle! “UN RITORNO ALLA NORMALITA’, ALLA VITA – TUONA- ELVIO DI MATTEO, DIRETTORE DELLA SUERTE NONCHE’ DELEGATO DISTRETTUALE PER la Campania DI ASSO INTRATTENIMENTO.

“Siamo partiti senza sapere quale fosse la destinazione, né il percorso che ci avrebbe portato all’estate…

Ad esser sinceri non sapevamo neppure se l’avremmo trovata…

Ed invece eccola qua, una nuova partenza!

Abbiamo formato una squadra di professionisti che opera da diversi anni nel settore dell’intrattenimento e del by night dividendoci prudentemente i compiti per l’organizzazione della struttura e del personale e garantire i protocolli di sicurezza Anti Diffusione Covid ai nostri utenti che, siamo sicuri, mantenendo delle precauzioni, trascorreranno delle splendide serate senza neppure accorgersene che stiamo vivendo un momento così delicato.

Certo, di grande aiuto sono state le immense aree e terrazze di cui dispone la Suerte che ci hanno permesso di riorganizzare gli spazi e poter garantire l’accesso al locale in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone; così come pure la distanza di sicurezza tra i tavoli ed in pista da ballo!”

MODALITA’ DI ENTRATA

Obbligatoria sarà la prenotazione o l’acquisto della prevendita per facilitare e rendere più veloce l’accesso, all’ingresso ci sarà la misurazione della temperatura corporea degli utenti ed assolutamente obbligatorio sarà l’utilizzo della mascherina ed il mantenimento della distanza di sicurezza dallo staff e degli altri ospiti in tutte le aree comuni.

IL DIRETTORE ELVIO DI MATTEO AGGIUNGE ANCORA

“Abbiamo interpretato e messo in pratica “alla lettera” l’ordinanza del 01/07/2020 E SIAMO PRONTI AD UNA NUOVA PARTENZA!

A chi pensa che siamo folli a riaprire la struttura in un momento così particolare rispondo che folle sarebbe stato lasciare i giovani senza un punto di riferimento e di lasciarli in balia di una movida incontrollata nelle piazze e nelle vie o comunque nei luoghi dove la presenza di numerosi pubblici esercizi attraggono clientela di tutti i generi che si raduna senza alcun controllo. La Suerte rappresenta da sempre un fiore all’occhiello nel panorama del by night nazionale; punto di riferimento per migliaia di giovani e meno giovani che trascorrono le vacanze nel Cilento soprattutto nel periodo estivo. Una delle poche strutture a Palinuro e nel Cilento appositamente idonea ed autorizzata al Pubblico Spettacolo, organizzata e controllata da personale esperto, qualificato e appositamente formato.”

Due i progetti presentati dalla direzione artistica affidata a Josè Mennella: il Sabato diventerà “Subliminal” dal sapore elegante e fashion che vedrà l’alternarsi in consolle e sul palco di personaggi provenienti dai migliori club glamour della Riviera Romagnola e poi lo storico Mercoledì è donna che si tradurrà in “MalaSuerte” dal sapore urbanlatinoedove il reggaeton farà da padrone grazie alla maestria dell’artista Don Rafaelo resident dj per tutta la stagione. La colonna sonora dell’estate 2020, in consolle, sarà affidata ad un trio molto conosciuto nel Cilento ed in Campania: i Cilento Music Project (Nicola Fierro, Walter Raimondo e Domenico Fontana) coadiuvati dai Dj Sarraebbasta e Ierre.

Immersa nel Parco Nazionale del Cilento, tra natura incontaminata e mare cristallino, la Suerte sorge all’interno di un castello: architettura simbolo del borgo medievale di Pisciotta, la struttura è stata oggetto di un recente restauro nel rispetto degli elementi tipologici originari diventando così un importante polo attrattivo a livello nazionale ed internazionale.

Ambienti esclusivi e raffinati per un’atmosfera ricca di fascino ed emozioni, dal carattere versatile per adattarsi ad ogni esigenza. La location garantisce eleganza e unicità per tutti i tipi di eventi, utilizzando sia gli spazi interni che esterni: due grandi sale interne, terrazza esterna, cocktail bar, discoteca, pizzeria.

Gli interni della struttura si compongono di due sale principali, che preservano il fascino storico dell’architettura del castello e godono di una rinnovata bellezza con la ceramica vietrese e sfarzosi lampadari.

Un contesto elegante, ma al contempo attuale e moderno dal panorama mozzafiato!