Numerosi fedeli hanno preso parte ai vari riti che si sono tenuti nelle varie città ed il Papa è rimasto visibilmente soddisfatto

Il 12 settembre il Papa si è recato in Ungheria ed in Slovacchia per un viaggio apostolico. Nonostante l’intervento al colon da lui subito, il Pontefice ha sopportato la fatica che tutto ciò comportava. Domenica 12 settembre è arrivato a Budapest ed ha incontrato il premier Viktor Orban ed insieme hanno discusso di immigrazione. Francesco ha dichiarato che gli immigrati debbono essere accolti e non respinti, e non debbono essere costruiti muri. Poi ha incontrato i rappresentanti della Chiesa locale ed ha celebrato la Santa Messa di fronte ad un numero considerevole di fedeli i quali, però, non indossavano la mascherina e non osservavano il distanziamento.

Lo stesso giorno è ripartito per Bratislava dove ha incontrato la presidente della Repubblica, sensibile, come lui, ai problemi dell’ambiente, ed ha il via ad una serie di colloqui con i vescovi e con i rappresentanti dell’etnia rom, ai quali, seppr ghettizzati, ha infuso coraggio e speranza. Martedì 14 Settembre, giorno in cui ricorreva la festa dell’Esaltazione della Santa Croce ha celebrato, assieme agli esponenti della Chiesa Greco-Bizantina la Santa Messa che si è conclusa con la benedizione con la croce ed il tradizionale scambio di doni. Il papa ha donato un calice. Mercoledì 15 Settembre, il giorno nel quale ricorreva la memoria della Beata Vergine Maria Addolorata, ha celebrato la Santa Messa e si è congedato con parole commoventi. Porterà questo suo viaggio nel cuore. Le due Sante Messe, in Ungheria ed in Slovacchia, sono state celebrate in lingua latina e la Santa Messa di Budapest ha consentito la concessione dell’indulgenza plenaria. Guido Honorati Broggi