(Giovanni Coscia).Lievissima apertura sulle restrizioni, niente di che, ma è già iniziata la paura, attraverso la tecnica del ricatto. Quale? Quella dei politici, del potere mediatico che, unitamente al sostegno di scienziati, quali virologi e immunologi, cercano di iniettare in noi il peggiore dei virus: QUELLO DELLA PAURA. Come? Attraverso una stolta e falsa comunicazione di una immediata risalita dei contagi dopo il primo approccio ad una sorta di “allargamento” delle restrizioni. E così la paura diverrà lo strumento ultimo del governo e con esso i politici, tentano il ricatto estremo su una popolazione da tenere sotto controllo chissà per quali oscure motivazioni a noi sconosciute. Magari (e non esagero) l’approccio all’elettorato, al fine di essere rieletti e farsi riconfermare nella carica che ricoprono. Va detto, senza dubbio alcuno, che la paura, il terrore, mettono in ansia tutti e la gente turbata rimarrà chiusa in casa, senza possibilità di elevare una pur minima protesta. Strade vuote, di qualunque città, ancora oggi, le si osservano come in un film di terrore. Cosa succederà quindi? Le televisioni nazionali e chi per esso le manovra, lasceranno credere ad una realtà che tale non è, attraverso le giuste “dizioni” giornalistiche e ci daranno certezze sulla paura di un nuovo focolaio di infezioni, che potrebbe riaffacciarsi. Non vi saranno scene di terrore, sia chiaro, ma per il semplice motivo, che tutti lo vivranno nel chiuso delle proprie case e con i propri cari. E’ il desiderio di chi? Di quali poteri occulti? Chi ne è complice? Noi saremo rinchiusi, impauriti, terrorizzati, nel mentre fuori, vi è schierato l’esercito del male. Il male sotto forma di diplomazia, di potentati economici e di multinazionali globaliste, figlie del Dio danaro, disposto a sacrificare buona parte dell’umanità. Saremo prede di scorribande di governanti nascosti dietro il loro stesso potere. Sarà come un esercito invisibile che ci controllerà da mattina a sera per ogni giorno. Ricordano qualcosa le APP? Chi interverrà a difenderci? L’uomo deve rimpadronirsi della propria individualità, del proprio lavoro e del sudore della sua stessa fronte. Chi potrà gestire tutto questo? Forse ci sarà un MINISTRO DELLA PAURA? Quale è il vantaggio sociale per consentire questa strategia dell’oscurantismo contro l’umanità tutta? Forse ci faranno uscire di casa solo per ….votare, perché il timore del futuro sarà oscurato dal piccolo sostentamento che dovrebbe offrirci il governo. Saremo ricattati. Usciremo dal nostro stile di vita. Una tecnica infame che ricorda quelle della grandi stragi. Eppure, in quel periodo, di terrorismo di ogni colore, si usciva con tranquillità. Il degrado morale dei politici ed altri “sovrani”, sosterranno eventualmente l’assurda teoria della risalita dei contagi. L’allarme del coronavirus, lanciato nel mondo e che inizia ad essere debellato, inizia a dar fastidio a qualcuno che forse ancora non ha raggiunto i propri scopi. La strategia della tensione a cui fa seguito, come risposta, la paura dell’individuo, è responsabilità che il governo ed i mezzi di comunicazione non devono e non possono attuare; una tensione da evitare in ogni modo, perché è lotta occulta. Quali e quanti sono gli interessi, di questa matrice sconosciuta, che agisce indisturbata al fine di terrorizzare tutti noi? L’unico mezzo per difenderci, sarà quello di sigillarci nelle nostre case e così avremo accontentato i realizzatori di questo progetto. Un copyright unico, senza discussione, che rappresenta la tecnica più efficace per manipolare mentalmente l’uomo. La tecnica della paura, l’arma convenzionale più sicura per convincere noi tutti ad ascoltare quel verbo. Saremo tutti assaliti dal dubbio e come pecoroni, (non tutti) seguiremo quanto ci sarà dettato ed imposto. Ci avvertono dunque, di nuova eventuale fase di rialzo del virus, rischiando il prolungamento del LOCK DOWN. La farsa continua, nel mentre chi ha fornito una possibile soluzione, viene allontanato rigorosamente dai mezzi di comunicazione. Vero Tarro? Si sta bruciando forse la generazione dei nuovi giovani. La psiche purtroppo, incide irrimediabilmente su questa faccenda che ha avuto inizio l’ora successiva alla comunicazione del premier. Bisogna solo considerare un aspetto e consiste nella tecnica della paura che potrebbe divenire lo strumento ultimo del potere del governo e destabilizzare in via definitiva, la psiche umana. Ma gli Italiani tutti, non saranno burattini gestiti da invisibili fili e da sedicenti squallidi personaggi in giacca e cravatta.

