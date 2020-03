Il virus peggiore è senza dubbio alcuno, quello della ignoranza. Il corona, sta mietendo lacrime e dolori nel mondo ed è però un virus che la medicina, con i suoi scienziati, dovrà al più presto trovare la soluzione per il mondo intero. E’ un virus col quale combattiamo da diverso tempo. Da quando la Cina, ha impressionato tutti, con i dati che ha fornito, dei quali, noi stessi ce ne stiamo rendendo conto, purtroppo. Ma c’è un virus più sottile; un virus che avvolge molte più persone e che la medicina stessa, unitamente ai suoi virologi e scienziati, non riuscirà mai a combattere: è il virus della ignoranza.

Perché questo virus? Perché molti cittadini hanno intrapreso, con ritardo la via della ragione ed hanno finalmente iniziato, solo iniziato, a comprendere le menzogne della Unione Europea. Ne ho già parlato in altri articoli da questo blog, ma forse a molti è sfuggita l’attenzione sull’aspetto dell’Europa e del ruolo che aveva la nostra povera Italia. All’Italia, spettano 25 miliardi, che altro non rappresentano una piccola percentuale dei nostri stessi soldi che abbiamo già versato per il fondo salva stati. Strano, in quanto la Francia li ha più che moltiplicati e ne sono diventati 350 di miliardi. L’Italia dice che i soldi non bastano ed a nulla sono valsi i tentativi della destra italiana, rigorosamente all’opposizione, a dimostrare che avevamo solo chiesto la restituzione dei nostri stessi miliardi in questa estrema necessità. Non ci hanno dato ascolto. Aspetto contrario invece, per la Francia, che come d’incanto ha visto moltiplicare i suoi miliardi, come i pani ed i pesci. E’ forse imbarazzante credo, pensare che noi italiani siamo un paese inferiore alla Francia ed alla stessa Germania. Siamo cattivi secondo il criterio di molti eurocrati, tant’è che poi consentono alla Germania, buona, grande e magnanime per i suoi abitanti, il doppio della stessa Francia. Cari eurocrati e cari politici che avete condotto la battaglia per entrare in questa Europa, liberale e turbo capitalista. Avete sostenuto il criterio di una Italia da Debito Pubblico e basta. E’ in pratica dal trattato di Maastricht, dell’anno 1992, che noi italiani siamo in avanzo primario. Vuol dire che il nostro paese, il nostro stato, tassa di più in virtù di quello che spende.

Abbiamo accumulato 1043 miliardi di avanzo. Poi gli altri stati europei, con la complicità di una “sana sinistra europeista”, ce li siam fatti mangiare tutti. In primis da un sistema speculativo di banche private, ed abbiamo distrutto il sistema della banca d’Italia, la nostra banca pubblica italiana e ci siamo messi nelle mani di una banca privata usurocratica, che porta il nome di BCE (banca centrale europea) e ad un sistema di banche internazionali che ci fanno pagare forti interessi. Francamente, siamo al grottesco ed alla menzogna classica del “politicamente corretto”. Secondo il criterio degli altri stati europei, abbiamo vissuto ben al di sopra dei nostri mezzi. Molti italiani dimenticano, che è stato dismesso il ministero del tesoro e tutto l’oro in esso contenuto. Quanti lo ricordano? E con questo criterio, ci hanno detto che la Germania può spendere e noi no. Smettiamola, anzi, smettetela cari italiani, di credere alle favole. La gente è negli ospedali con un dramma sanitario e bisogna capire che è GIUNTA L’ORA DI DIRE BASTA a questo sfruttamento internazionale nei nostri confronti. Dove volete che arrivi il nostro paese? Siamo alla tassazione del 70% circa. Ecco a cosa ci ha portato l’Europa e gli europeisti della sinistra radical-chic; quella dei centri sociali, delle sardine col Rolex al polso, ma il portafoglio a destra. Cosa volete da noi italiani e cosa volete che facciamo noi ancora per voi altri. Tagliamo ancora gli ospedali? Ne avremmo potuto avere o costruirne altri 300/400 in più con molta serenità. Ci avete imposto il taglio alla sanità. Ecco dove ci avete portati, cari eurocrati del C..…. La speranza è che voi tutti abbiate inteso che ci siamo trovati da anni, di fronte ad un mare di menzogne. E la verità non tarda a venire. Esteso anche agli pseudo politici grillini. Soprattutto, in quanto avevano promesso sfaceli, ma bene si sono integrati all’euro sistema, glissando i bisogni degli italiani e mettendo al primo posto le necessità di chi viaggiava sul BRITANNIA, nave che ospitò il convegno del Bildelberg Group. Ricordi Grillo? Giovanni Coscia