IMPIANTI SPORTIVI NELLA PROVINCIA DI SALERNO, DAL GOVERNO 28,5 MILIONI DI EURO RISULTATO ECCEZIONALE MANCA SOLO AGROPOLI/TUTTI I COMUNI FINANZIATI

Risultato eccezionale quello ottenuto nella provincia di Salerno per quanto concerne la rigenerazione degli impianti sportivi: 28,5 milioni di euro (fondi Pnrr) dal Governo Meloni per ridare slancio al settore e contribuire al riavvicinamento dei giovani allo sport:

Albanella: 595.000 € (Campo sportivo San Cesareo); Altavilla Silentina: 700.000 € (Centro sportivo G. D’Ambrosio); Amalfi: 700.000 € (Plesso sportivo Fondo Fusco); Ascea: 590.000 € (Impianto sportivo frazione Marina); Baronissi: 700.000 € (Centro sportivo “G. Figliolia”- Palairno); Buonabitacolo: 693.000 € (Campo di calcio a 11 comunale); Campagna: 4.000.000 € (Realizzazione di un impianto sportivo Via Verticelli); Casalbuono: 686.694,34 € (Impianto sportivo Felice Antonio de Filippo); Casaletto Spartano: 629.774 € (Impianto sportivo “Italo Petrosino”); Casalvelino: 273.150,69 € (Campo sportivo Ardisani – realizzazione tribuna); Castel San Giorgio: 600.000 € (Impianto sportivo Domenico Sessa); Castelnuovo Cilento: 628.596,11 € (Impianto sportivo Valentino Giordano); Centola: 400.000 € (Impianto sportivo comunale “Lacci”); Colliano: 269.999,99 € (Campo polivalente); Corleto Monforte: 699.900 € (Campo sportivo “Gerardo Zaccardi”); Eboli: 700.000 € (Stadio Dirceu); Felitto: 700.000 € (Impianto sportivo Pietracute); Laurino: 700.000 € (Stadio Comunale); Maiori: 595.000 € (Campo sportivo San Martino); Mercato S. Severino: 169.996,37 € (Impianto sportivo polivalente Parco S. Francesco); Moio della Civitella: 616.000 € (Comunale Moio della Civitella); Montecorice: 670.498,45 (Impianto sportivo Luigi Piccirilli); Montecorvino Pugliano: 350.000 € (Impianto natatorio comunale); Montesano sulla Marcellana: 700.000 € (Campo sportivo “R. Di Giuda-L. Boffa”) ; Nocera Inferiore: 700.000 € (stadio San Francesco); Olevano sul Tusciano: 81.043,69 € (Palatusciano); Oliveto Citra: 675.176,77 € (Impianto sportivo polivalente “A. Coglianese”); Palomonte: 700.000 € (Piscina comunale); Pellezzano: 700.000 € (Impianto sportivo De Gasperi); Postiglione: 616.417,34 (Impianto sportivo San Giorgio); Prignano Cilento: 675.000 € (Impianto sportivo San Giuliano); Roccadaspide: 700.000 € (Impianto sportivo comunale Principe Filomarino); Roccagloriosa: 630.000 € (Centro sportivo comunale Monteruggio); Roscigno: 464.923,49 € (Tiro a volo S. Itoro); S. Marzano sul Sarno: 700.000 € (Palazzetto dello sport comunale); Sant’Arsenio: 676.699,78 € (Campo sportivo F.lli Cardiello); Santa Marina: 590.000 € (Campo sportivo Buxentum); Scafati: 700.000 € (Stadio comunale “G. Vitiello”); Torchiara: 630.000 € (Area sportiva in Copersito); Vallo della Lucania: 669.940 € (Lavori di adeguamento funzionale dell’impianto sportivo alla frazione Massa); Vietri sul Mare: 700.000 € (Palestra Istituto Comprensivo Statale). Dopo il riconoscimento dello sport in Costituzione, il Governo Meloni passa concretamente alla declinazione del principio. Senza strutture non è possibile dare piena espressione alla pratica sportiva di base e soprattutto a tanti giovani che attraverso lo sport vengono educati a valori e stili di vita sano. Ancora una volta la provincia di Salerno riceve un’attenzione dal Governo centrale senza precedenti.

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...