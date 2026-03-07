7 Marzo 2026

IN CAMPANIA BENZINA ALLE STELLE PROTESTANO I CONSUMATORI

7 Marzo 2026

La Campania è la regione dove negli ultimi quattro giorni si è registrata la maggiore crescita dei prezzi della benzina Self. Insieme al Molise, dal quattro a 6 marzo, i distributori di benzina hanno segnato una variazione di 4,4 centesimi al litro 2 euro e 20 centesimi per un pieno di 50 litri. A diffondere i dati una indagine realizzata dall’Unione nazionale dei consumatori, basata sulle medie regionali e autostradali calcolate dal Minit, ministero delle infrastrutture.

 

 

 

I maggiori rialzi, per quanto riguarda il gasolio, vedono, invece, al primo posto la Sicilia e sul terzo gradino del podio, “medaglia di bronzo” la Campania, dove si registra un aumento di 10,5 centesimi con un incremento di 5 euro e 25 centesimi a rifornimento. Sono evidenti le speculazioni, secondo l’unione dei consumatori, visto che al momento non c’è alcuna contrattazione effettiva dell’offerta di carburanti. Per questo l’Unione ha chiesto al governo di sollecitare i controlli della Guardia di Finanza e di intervenire con un primo provvedimento che riduca di 0,10 € le accise sui carburanti così da frenare ulteriori rincari.

