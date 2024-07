IN GRANDE RITARDO RIPARTE IL METRO’ DEL MARE

Un ritardo vergognoso quello con il quale si registra per il metrò del mare , Ora forse ci siamo. Da sabato 20 luglio, il Cilento sarà accessibile anche via mare. Ieri è stato completato l’iter burocratico con il decreto di autorizzazione della Regione Campania a favore di Alicost, la compagnia di navigazione incaricata del servizio. I collegamenti attivi saranno due: Salerno-Cilento e Costa d’Amalfi-Cilento, mentre la linea per Napoli e Capri non sarà operativa quest’anno.

LE LINEE

La linea 1

collegherà Salerno (molo Manfredi) con i porti di Agropoli, San Marco di Castellabate, Acciaroli, Casal Velino, Pisciotta, Palinuro e Camerota nei fine settimana. La linea 2, dal lunedì al venerdì, collegherà Salerno, Amalfi e Positano con Agropoli e San Marco di Castellabate. Il servizio, inizialmente previsto dal 1 luglio, sarà prolungato fino al 30 settembre. I sopralluoghi effettuati ieri nei porti di Agropoli, San Marco di Castellabate ed Acciaroli hanno dato esito positivo. Oggi sono previsti ulteriori sopralluoghi nei restanti porti per verificare la sicurezza degli attracchi del jet aliscafo utilizzato per il servizio, senza aspettarsi sorprese negative.

BIGLIETTI

I biglietti saranno disponibili sul sito della compagnia. La prima partenza è prevista per sabato mattina alle 8 dal molo Manfredi di Salerno con arrivo a Marina di Camerota alle 11.45, con fermate intermedie ad Agropoli (ore 9), San Marco di Castellabate (ore 9.25), Acciaroli (ore 10), Casal Velino (ore 10.25), Pisciotta (ore 10.55) e Palinuro (ore 11.25). Il ritorno partirà da Marina di Camerota alle 16.30 con arrivo a Salerno alle 20.15. Orari e costi dei biglietti saranno presto disponibili su alicost.it.

