I due anni di emergenza pandemica hanno avuto un impatto enorme a livello economico, determinando una situazione di forte crisi per molti settori ma anche nuove opportunità per altri, che sembrano addirittura aver tratto vantaggio da un quadro generale tutt’altro che confortante. All’importante contrazione del PIL registrata nel 2020, ha fatto seguito una graduale ripresa occupazionale che, secondo l’indagine sulle “Previsioni dei fabbisogni occupazionali e professionali in Italia a medio termine” pubblicata dal Sistema Informativo Excelsior di Unioncamere e Anpal, vedrà crescere la domanda di professionisti soprattutto in alcuni ambiti.

La ripresa occupazionale dopo la crisi Covid

La pandemia da Covid-19 ha fatto saltare nel 2020 tutte le previsioni degli analisti economici, facendo segnare un inatteso crollo dell’8,9% del PIL dovuto alle restrizioni e alle misure contenitive prese dal Governo che hanno, a loro volta, generato un crollo dei consumi e un forte rallentamento della produzione, con una diminuzione degli occupati di 456mila unità.

Quella che può essere definita la peggiore crisi dal dopoguerra a oggi sembra essere tuttavia passata, come dimostrano i dati relativi al 2021. L’efficacia del piano vaccinale e delle nuove misure di contenimento, meno restrittive che nell’anno precedente, ha infatti favorito la graduale ripresa dell’attività economica con un aumento del PIL del 6,2% e una nuova ondata occupazionale, tornata ai livelli di dicembre 2019 (tasso di occupazione al 59%).

In questo quadro generale, alcuni settori sembrano essere riusciti non soltanto a mantenere una buona salute nel pieno del periodo di emergenza, ma anche a confermarsi nei periodi immediatamente successivi, ponendosi come un vero e proprio traino per l’economia nazionale. Tra questi, spicca il comparto legato a informatica e telecomunicazioni, in cui la domanda di professionisti sul mercato del lavoro risulta essere in sensibile crescita.

La digitalizzazione spinge l’occupazione in ambito informatico

Uno dei settori economici più in forma in questo difficile periodo legato all’emergenza pandemica è quello legato all’informatica, alle telecomunicazioni e alle tecnologie digitali. Se per alcuni comparti la pandemia è risultata devastante dal punto di vista economico, infatti, in questo ambito ha portato alla nascita di numerose opportunità e all’aumento delle richieste di servizi da parte delle stesse imprese, costrette in qualche modo a rinnovarsi e a essere presenti online.

Il trend, peraltro, pare destinato a non arrestarsi, se si considerano gli incentivi in arrivo con le politiche del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e con il progetto Next Generation EU, che fanno della transizione digitale uno dei principali pilastri.

Da questo quadro emerge una previsione particolarmente positiva per i prossimi 5 anni, con un aumento compreso tra il +1,8% e il +2,1% delle assunzioni nella filiera informatica e telecomunicazioni e tra il +1,5% e il +1,9% per quanto riguarda la consulenza.

Quali sono i profili più richiesti

Per i professionisti dell’ICT si prospetta un periodo molto favorevole in termini di opportunità lavorative, stando a quanto riporta il Sistema Informativo Excelsior in base agli investimenti effettuati dalle imprese in fatto di trasformazione digitale.

La spesa per la dotazione tecnologica è in continuo aumento e ciò ha fatto lievitare la richiesta di profili tecnici, come quelli degli ingegneri informatici o degli sviluppatori, il cui lavoro è fondamentale per la creazione di siti web, applicazioni e strutture informatiche a supporto delle attività d’impresa.

Peraltro non sono solo le aziende in fase di ristrutturazione a richiedere questi servizi, ma anche molte realtà operanti sul web che, forti del boom registrato durante la pandemia, continuano a investire per consolidare la propria posizione sul mercato. Un esempio significativo è quello delle piattaforme di intrattenimento, come quelle di streaming o i produttori di slot machine e altri videogame, che si rivolgono a web e mobile developer dalle competenze molto specifiche, ma anche a esperti di cyber security, per realizzare gli strumenti adatti a rispondere alle esigenze degli utenti.

Proprio le piattaforme di casinò in questo biennio hanno fatto registrare alcuni dei maggiori aumenti in termini di fatturato e di utenti attivi, in netta controtendenza con la contrazione dei consumi generalizzata, potendo offrire una valida alternativa per divertirsi anche da casa. Grazie a ricchi cataloghi di svaghi, infatti, gli operatori del gioco digitale hanno potuto soddisfare le varie richieste con grande flessibilità, garantendo anche i massimi livelli di sicurezza.

Non meno rilevanti sono i dati relativi alle professioni legate al digital marketing: business analyst, social media manager e digital media specialist sono infatti sempre più richiesti, poiché dal loro lavoro dipendono in molti casi la visibilità delle imprese e l’efficacia dei piani di marketing online, il cui successo può determinare una vera e propria esplosione sul mercato.