21 Ottobre 2025

ISTIGA AL TERRORISMO SUI SOCIAL: ARRESTATO 33ENNE A SICIGNANO DEGLI ALBURNI

admin 21 Ottobre 2025

Un uomo di 33 anni, di origine tunisina e residente a Sicignano degli Alburni, è stato arrestato e posto ai domiciliari con braccialetto elettronico. L’accusa nei suoi confronti è di istigazione a delinquere e apologia del terrorismo, commessi attraverso l’uso dei social network.

Il provvedimento è il risultato di una lunga e complessa indagine condotta dal ROS dei Carabinieri, coordinata dalla Procura di Salerno – Gruppo Antiterrorismo, con il supporto della Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica di Ancona.

Secondo quanto emerso, il 33enne avrebbe utilizzato il proprio profilo TikTok per diffondere oltre 200 video e immagini che inneggiavano alla jihad islamica e allo Stato Islamico. Nei contenuti venivano esaltati i leader delle organizzazioni terroristiche, le loro dottrine, la violenza armata, il martirio e l’odio verso cristiani, “infedeli” e apostati.

Nonostante una prima perquisizione, avvenuta nell’ottobre 2024, l’uomo avrebbe proseguito nella sua attività di propaganda, ignorando i segnali e le misure cautelari già intraprese.

Secondo gli investigatori, il soggetto ha continuato a pubblicare contenuti estremisti, raggiungendo un’ampia platea grazie alla natura virale della piattaforma e a un elevato numero di follower.

L’attività è stata definita “particolarmente pervicace” e condotta in modo sistematico e consapevole. Le indagini – basate su intercettazioni, monitoraggi online e servizi di osservazione – hanno fornito un quadro ritenuto grave e allarmante dal giudice, anche per l’alto rischio di emulazione e radicalizzazione tra gli utenti raggiunti dai contenuti.

Il 33enne sarebbe vicino alle ideologie jihadiste riconducibili a organizzazioni terroristiche internazionali. Per gli inquirenti, utilizzava TikTok non solo come vetrina, ma come strumento attivo di proselitismo e diffusione della propaganda.

About Author

admin

Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore.

See author's posts

ALTRI ARTICOLI

DONNA MUORE DOPO UN INTERVENTO GINECOLOGICO: INDAGINI IN CORSO AL “RUGGI”

admin 21 Ottobre 2025

TRAGEDIA A CAPACCIO PAESTUM: SCONTRO FRONTALE TRA DUE AUTO, MUORE UNA DONNA DI 70 ANNI

admin 20 Ottobre 2025

BATTIPAGLIA, SORPRESO CON 53 DOSI DI COCAINA: ARRESTATO UN UOMO

admin 20 Ottobre 2025

POTRESTI AVER PERSO QUESTI ARTICOLI

Ruggi Salerno-3

DONNA MUORE DOPO UN INTERVENTO GINECOLOGICO: INDAGINI IN CORSO AL “RUGGI”

admin 21 Ottobre 2025
ros carabinieri-2

ISTIGA AL TERRORISMO SUI SOCIAL: ARRESTATO 33ENNE A SICIGNANO DEGLI ALBURNI

admin 21 Ottobre 2025
img_5768

MALTEMPO IN ARRIVO NEL SALERNITANO

admin 21 Ottobre 2025
Don Bruno

DON BRUNO, UN REGALO DEL SIGNORE

admin 20 Ottobre 2025
POLITICA

CAPACCIO PAESTUM, ALL’ARISTON C’E’ BANDECCHI CANDIDATO PRESIDENTE ALLA REGIONE SARA GIOVAGNOLI SI PRESENTA

admin 20 Ottobre 2025