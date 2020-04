Televisioni Nazionali, quotidiani con la stessa tiratura, talk show televisivi per questa pandemia che ha messo in “carcere” noi italiani, che stranamente rimane in silenzio su uno scempio che continua a consumarsi, senza calare l’attenzione su di esso. Nessuno infatti, parla del problema annoso degli sbarchi che ancora avvengono sulle coste Siciliane. Tutti zitti, a partire da quei giornalisti, stampa e televisiva, che oscurano la problematica. La notizia, diffusa da qualche giornale on-line della Sicilia, ha riportato infatti che gli sbarchi si susseguono periodicamente e giungono indisturbati tanti migranti. Stranamente, osserva il quotidiano in line SIRACUSA NEWS, che dal Mali, sono giunti 77 migranti, stranamente tutti uomini. In sostanza e per farla breve, nonostante il coronavirus, non si interrompe il traffico di vite umane. Come dire, vi è sempre l’esigenza, da parte di qualcuno, di sfruttare le “braccia” di questi poveracci, nei campi di pomodori e per le altre raccolte necessarie e quindi non si deve e non si può interrompere il nefasto traffico di vite umane altrui. Mi sovviene affermare, che la nuova nata lingua del POLITICAMENTE CORRETTO, ma corrotto, legittima con il sacro nome dell’accoglienza, della integrazione e della tolleranza, quello che in realtà è lo sbarco di clandestini: DEPORTAZIONE INDEGNA DI VITE UMANE, al puro fine di profitto e di traffico. Il capitale ed i capitalisti, sono i padroni del sistema cosmopolita, universale, e vedono nella figura del migrante, ciò che il vampiro vede nel sangue e ciò che l’usuraio vede nell’alto interesse a colui che ha prestato danaro. Pura fonte di alimento in nome dello sfruttamento del lavoro. Strano però, che nello sbarco avvenuto in questi giorni, vi siano solo uomini, mentre le donne evidentemente, sono rimaste a casa. Perché allora non ci sono donne? Dove hanno lasciato figli e mogli? E c’è da chiedersi e da approfondire un altro aspetto: I cittadini italiani, che non hanno soldi per “arrivare a fine mese”, grazie al grottesco decreto CURA ITALIA, unitamente al divieto ad uscire di casa, come un arresto domiciliare, con quali soldi queste persone sbarcate dal continente africano, proprio nella giornata di pasquetta, verranno aiutate? A prescindere la solidarietà che condivido, bisogna anche comprendere allora, l’aspetto tragico di questa vicenda e che consiste nello stabilire che “XENOFOBO”, sono coloro i quali deportano questi uomini dall’africa e lucrano su di essi, in quanto costringono i popoli a fuggire dalle proprie terre dalle proprie radici, perché sarebbe meglio aiutare gli stessi nella propria terra di origine. In MALI, repubblica africana da dove sono giunti gli ultimi 77 “desaparasidos”, non vi è certo la guerra. Su questo argomento, molti TUTTOLOGI, unitamente alla classe politica giallo-fucsia, grillino comunista, hanno messo in quarantena il proprio cervello. Ed allora, ancora una volta, vedremo la “destra finanziaria” quella liberale e liberista, che invoca l’arrivo di questi migranti, per avere braccia a basso costo nei campi e dall’altra parte abbiamo la sinistra anche grillina, che non tuona contro questa orrenda deportazione in nome del profitto, asserirà invece, che ci vogliono i porti aperti e forniranno l’ideologia di completamento per il dominio assoluto del capitale. Lo abbiamo capito ed è inutile ripetersi: le anime del cosmopolitismo, ovvero del potere assoluto giallo-comunista, sono da sempre, gli utili idioti al servizio della classe che domina. Le finte battaglie dell’arcobaleno, sono le battaglie che non contrastano il capitale, ma contrastano invece chi vuole contrastare il capitale ed i capitalisti detentori. Bisogna quindi, con certezza, affermare che non bisogna scagliarsi contro gli immigrati, già umanità sofferente, ma contro chi è il portatore di migranti; contro quelli che “giubilano” all’arrivo di questi poveracci, ovvero il potere cosmopolita, che coglie sempre l’occasione per avere braccia a basso costo. Un profitto unico per guadagnare ed avere un basso costo della mano d’opera, unitamente allo sfruttamento umano. Una concorrenza vile per creare un conflitto tra schiavi migranti e schiavi degli già sfruttati operai del settore agro-alimentare. La classe del servo che soffre, ma che genera il lavoro per il capitale ed i capitalisti. I padroni, non vengono quindi, disturbati. Osservano infatti, la lotta tra i loro stessi schiavi. E ‘la vittoria del padrone. Giovanni Coscia

