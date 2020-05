(Giovanni Coscia) – Non è incompetenza, ne tantomeno semplice stoltezza, ma forse qualcosa di più grave, di più profondo. Moltissime cose non sono andate bene, molte non vanno, errori a iosa, bugie in dosi eccessive, eppure tutti tacciono: Si tace a partire dal capo dello Stato, Mattarella; tace altresì la Corte Costituzionale, nonostante alcuni illustri esponenti, da tempo in pensione, hanno pubblicamente denunciato la palese incostituzionalità dei provvedimenti adottati; tacciono i piddini adirati, ma solo per paura di perdere il posto e per lo stesso motivo tacciono i 5stelle che promettevano battaglia e , aspetto peggiore, tacciono anche le opposizioni incapaci di capire cosa stà realmente accadendo o, se lo hanno capito, tacciono anch’essi per paura. Il Covid 19 ha tolto la maschera a tutti, dimostrando la scarsità di tutti. Ci siamo trovati al cospetto di un evento che ci ha colto di sorpresa e trovati impreparati. Tutti sprovveduti, si dice. Ma è proprio vero? Fonti attendibili dicono che eravamo stati avvertiti da dicembre di un possibile disastro sanitario, ma che di contro, con le nostre strutture e con i nostri protocolli sanitari, rigidi e precisi, avremmo dovuto porre in atto le prime difese elementari così come predisposto nei registri della nostra sicurezza. Ci siamo invece scoperti sprovvisti ed in particolare tutti gli operatori sanitari, che hanno pagato un alto costo di vite umane, e senza le dovute strumentazioni, ecc. Ma soprattutto avremmo dovuto provvedere a mettere in sicurezza le attività produttive più importanti in modo da non abbassare definitivamente le saracinesche dell’economia nazionale. Niente è stato fatto e tutti zitti. Volendo ammettere che ci sia buonafede (ci vuole molto eroismo per sostenerlo), perché non si sono investite subito le risorse per riaprire i numerosi ospedali e le tante strutture ricettive chiuse? Perché non si è cercato di coinvolgere, da subito, i medici di base? Perché non si è fatto appello affinché le nostre numerose capacità mediche sparse per il mondo tornassero ad aiutare gli Italiani in difficoltà? Perché non si è subito disposto di raddoppiare i numeri chiusi nelle facoltà di medicina? Di quest’ultimo aspetto ne abbiamo già trattato. Se la guerra del futuro non è con i cannoni e con le bombe, ma è medica e batteriologica cosa aspettiamo a rafforzarci in quel campo? Considerato che la nostra indigente attività di ricerca è apprezzata in tutto il mondo per i risultati ottenuti, nonostante la scarsezza degli investimenti, perché non l’abbiamo foraggiata con immediatezza ed in maniera rimarcata in modo da velocizzare e migliorare le nostre enormi potenzialità in materia? Nulla e tutti zitti. Se il problema è che finita questa pandemia, ammesso che non torni a ondate, ne potrebbe tornare un’altra, perché non iniziare da subito a prepararci ad affrontare eventuali situazioni del genere? No, l’unica soluzione resta e rimane il distanziamento sociale, le riaperture di attività scaglionate le riaperture, scuole chiuse, impedire agli anziani di circolare ed altre amenità del genere. La vocazione naturale della nostra Italia è il turismo, la ristorazione. Ed allora studiamo come viaggiare sempre in sicurezza, come andare nei ristoranti, al mare, al bar, a teatro, in montagna, nei musei; tutto in sicurezza. Rendiamo le nostre città più belle ed accoglienti di prima, disinfettiamo dappertutto, le fabbriche, le botteghe, i negozi, la nostra sanità diventi esempio e vanto in tutto il mondo. I soldi per fare questo? Stampiamoli. Abbiamo prospettato un piano economico complessivo per risolvere i problemi senza indebitarci ulteriormente, mettiamolo in atto. L’Europa non vuole. Me ne frego! Ci ha forse aiutato quella che tutti voi chiamate Europa, ma che è solo una UE? Ci ha forse dato i soldi che ci servivano, o invece vuole strozzarci con il MES, e giustamente abbiamo rifiutato, con molte riserve e, quando si decideranno altre forme di finanziamento, sarà inutile. L’Italia sarà deceduta. E’ questo che vogliono e chi non lo capisce o è cretino o è un traditore in malafede. Il premier parla; parla e riferisce come se stesse sostenendo per davvero il popolo italiano, ma nella realtà non dice nulla; promette l’aria fritta, soldi che non ha e non può dare e che dà a chi già è ricco. A molti consente di andare ad indebitarsi con le banche o addirittura autorizza di andare a visitare figli o genitori, ma con la dovuta autocertificazione. Se qualcuno volesse fare un figlio, mi raccomando: mascherina, guanti di ogni genere e autocertificazione con l’obbligo di verifica dopo nove mesi. Un modo come un altro per fare cassa da mandare agli strozzini di Bruxelles. E allora ridestiamoci con forza, con tenacia e con coraggio: caratteristiche di una cultura che gli italiani hanno abbandonato da troppo tempo, ma che preferisce in silenzio, auto-gettarsi in un burrone ed accettare un cambiamento culturale.

