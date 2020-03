No al MES (Meccanismo Europeo di stabilità) e cosa sarà. Il dietro-front della politica italiana, dopo lunga riflessione, nonostante la corazza imposta dai comunisti, è oramai quasi ufficiale. Sul sentiero di guerra, virtuale sia chiaro ed a parole, la Francia di Macron e la Germania della Merkel, hanno tuonato al diniego di Conte, ben suggerito, che ha dovuto riflettere sulle insistenze ragionate di un centro destra incalzante, sempre, e con giuste ragioni.

Sono iniziate quindi, le prove tecniche di una rivoluzione europea, che potrebbe coronare le idee politiche di quel progetto iniziato anni fa da Almirante e da Pino Rauti, fautori di idee, che avrebbero potuto muovere il mondo, se solo fossero state attuate. Un ritardo storico imperdonabile, ma il tempo ha dato loro ragione. E la storia, bisogna ammetterlo, ha un senso ironico che rasenta la crudeltà e spesso cade sulla pelle di noi esseri umani purtroppo. E così la celebrata “società aperta”, ci tiene chiusi ancora dentro casa. Il mondo libero e senza confini, si rovescia nel sistema della solitudine trincerata in casa. Siamo divenuti atomi isolati; distanti gli uni dagli altri, pronti a vedere il nemico nella persona difronte, che di solito sorseggiava e passeggiava con noi, proprio pochi giorni prima. E quindi è ufficialmente aperta, la caccia all’Untore, come nel Texas si cercavano i banditi. Ma nel frattempo si inizia a scendere in piazza. Non certo a brindare, ma a protestare a causa della disperazione raggiunta ed hanno violato la sacra legge della quarantena e dell’isolamento.

Sono scesi in piazza, in quanto non erano più materialmente in grado di sopravvivere in casa. I loro frigoriferi erano vuoti ed i risparmi dilapidati. Non è lecito sapere come fronteggerà tutto ciò il rude governo giallorosso, non certo di fede calcistica romanista, ma dai colori finti arcobaleno e non certo potrà affermare di mangiare una classica Brioscia o magari come sino ad ora ha fatto, il governo mantiene il classico “vil silenzio” sulla vicenda. Un po’ come se tutti magari, con attici spaziosi, da 600 mq, con sostanziose finanze cospicue e magari pensioni che oscillano dai 40 mila ai 90 mila euro mensili, e quindi possano vivere di rendita e con tanti VIP (veri importanti pirla) che con tono rassicurante ci invitano in questi giorni dai loro balconi e dalle loro ville patrizie, a rimanere in casa. La scena della famiglia di Bari, ma non è l’unica, diverrà nelle prossime ore, e nelle prossime settimane, sempre più frequenti. Chi non ha di che vivere dovrebbe forse morire in casa? In casa e rispettare l’hashtag (#) lanciato all’unisono dal governo e dai governanti ultra beneficiati in tutto e dai VIP strapagati degli eroi dello spettacolo? L’imperativo categorico dello “state a casa”, avrebbe un senso, forse, se e solo se il governo fornisse il modo concreto di sopravvivere in casa a chi, non potendo campare di rendita, necessita di lavorare per sopravvivere. Senza lavorare si rischia davvero di morire di fame e di inedia, a meno che i pluri pagati della politica, delle mega pensioni, non provvedano, a togliere la maschera della indifferenza e mostrare il volto della vergogna agli italiani che fanno l’Italia. E intanto l’UE si conferma, tanto per cambiare, nemica fermissima dell’Italia. Perfino Giuseppe Conte, il probo avvocato dei mercati lo ha dovuto ammettere apertamente e come innanzi descritto. E lo ha ammesso asserendo: “SE AIUTI COME IN PASSATO FACCIAMO DA SOLI”. Chissà davvero su quale base l’arcobalenico Zingaretti ha potuto cinguettare qualche giorno addietro le testuali parole: ”SENZA EUROPA NON CE L’AVREMMO MAI FATTA”. Mistero della fede e degli euroinomani. Euroinomani, che con molte probabilità, quand’anche l’unione europea, sganciasse per ipotesi bombe sul nostro territorio, seguiterebbero con tenace fede a ribadire e ripetere che “ci vuole più Europa”. La verità è sotto gli occhi di tutti. L’Europa è un progetto palesatosi come criminale, nemico dei popoli e dei lavoratori. Almeno quanto il CORONAVIRUS. L’Italia agli italiani. Quelli veri. Giovanni Coscia