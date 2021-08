E’ stata Giada De Leo di Battipaglia 1,70 di bellezza, capelli e occhi castani, studentessa all’alberghiero a vincere il titolo di Miss Summer 2021 al Ristorante “Castagneto” in Mercato Cilento che per l’occasione si è trasformato in un vero e proprio salotto di Moda immerso nel verde di un bosco dai colori lussureggianti per accogliere le modelle protagoniste della tappa di Miss Cilento, Vallo di Diano e Alburni, kermesse che promuove il territorio dell’area protetta e la Dieta Mediterranea.about:blankLa sfilata, inserita nel Tour della XVIII edizione è stata ben organizzata dal Patron Lino Miraldi ed egregiamente condotta dalla bellissima Chiara Bertolini (Miss Cilento 2018), che se nel 2019 abbiamo visto entrare nelle Top 10 di Miss Universe Italy quest’anno invece la vedremo gareggiare con la Regione Emilia Romagna alla fase finale di Miss Italia 2021 che si terrà a dicembre.

La bellissima Miss cilentana-doc di Casalvelino che, per motivi di lavoro dei genitori studia e vive a Sassuolo prima, durante e dopo la sfilata non si è sottratta alle centinaia di foto che bambine e ragazzi hanno voluto fare con Lei.Le Miss in gara hanno sfilato dapprima in casual e in costume da bagno poi in abito da sera sotto gli occhi di un’attenta giuria che vedeva tra gli altri il pisciottano Giuseppe Gullo protagonista in TV nella trasmissione “Tu si che vales” che per l’occasione si è esibito sia nelle vesti di cantante che di barzallettista.

Tra gli altri ospiti pure il “Garibaldi del Cilento” Raffaele Tolomeo di Pollica già in TV alla Corrida di Carlo Conti che ha dedicato alcune sue filastrocche e riflessioni al pubblico presente che con scroscianti applausi ha gradito. La sfilata è stata aperta dalla brava showgirl Alessandra Maffia di Montecorice che con un meraviglioso abito tricolore ispirato alla nostra bandiera ha cantato l’inno di Mameli.Per la cronaca, sul podio con Giada anche la bellissima 18 enne di Agropoli Sabrina Leonetti, Federica Pinto di Salerno, Jessica Monzo di Lustra e Mirela Radu di Altavilla Silentina. Le Miss elette parteciperanno alla Finalissima del 4 settembre che si terrà in Piazza Europa di Ascea Marina.”Una bella serata – dichiara alla fine Lino Miraldi – è la seconda volta, in diciotto anni, che facciamo tappa qui e, se penso che le prime tre classificate di sedici anni fa oggi sono felicemente sposate con due o tre figli a testa mi accorgo che il tempo è trascorso velocemente”.E’ sempre bello portare la kermesse nell’alto Cilento per far scoprire a centinaia di turisti che soggiornano nelle nostre località balneari borghi dell’entroterra che difficilmente visiterebbero nel loro soggiorno estivo”Per partecipare contattare 3297038620