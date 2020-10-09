ATTUALITA' LA BCC DI AQUARA APERTA ANCHE IL SABATO admin 22 minuti ago Condividi:FacebookTwitterE-mailStampa La comunicazione del direttore Marino. La Bcc di Aquara comunica che la sede centrale e i suoi sportelli di Capaccio Paestum e Roccadaspide saranno aperti anche il sabato mattina. Tags: Aquara bcc CAPACCIO SCALO ROCCADASPIDE Continue Reading Previous: SALERNO,LUCI D’ARTISTA IN DUBBIO,LE PROPOSTE ALTERNATIVE DI SEI CONSIGLIERI COMUNALINext: COVID19: TARRO HA SEMPRE AVUTO RAGIONE E’ ORA CHE GLI SI DIA ASCOLTO Articoli correlati COVID19: TARRO HA SEMPRE AVUTO RAGIONE E’ ORA CHE GLI SI DIA ASCOLTO Condividi:FacebookTwitterE-mailStampa ATTUALITA' IN PRIMO PIANO COVID19: TARRO HA SEMPRE AVUTO RAGIONE E’ ORA CHE GLI SI DIA ASCOLTO admin 6 minuti ago SALERNO,LUCI D’ARTISTA IN DUBBIO,LE PROPOSTE ALTERNATIVE DI SEI CONSIGLIERI COMUNALI Condividi:FacebookTwitterE-mailStampa ATTUALITA' SALERNO,LUCI D’ARTISTA IN DUBBIO,LE PROPOSTE ALTERNATIVE DI SEI CONSIGLIERI COMUNALI admin 2 ore ago SALERNO,PROTESTE DEI RISTORATORI E DEI BARRISTI SULLA CHIUSURA ALLE 23.00/LE LORO RICHIESTE Condividi:FacebookTwitterE-mailStampa ATTUALITA' SALERNO,PROTESTE DEI RISTORATORI E DEI BARRISTI SULLA CHIUSURA ALLE 23.00/LE LORO RICHIESTE admin 24 ore ago NAPOLI,UNA MOSTRA MOLTO ORIGINALE SCOPRIAMO DI COSA SI TRATTA Condividi:FacebookTwitterE-mailStampa ATTUALITA' NAPOLI,UNA MOSTRA MOLTO ORIGINALE SCOPRIAMO DI COSA SI TRATTA admin 2 giorni ago BCC DI AQUARA CRESCITA CONTINUA,I DATI DELL’INCREMENTO Condividi:FacebookTwitterE-mailStampa ATTUALITA' BCC DI AQUARA CRESCITA CONTINUA,I DATI DELL’INCREMENTO admin 2 giorni ago RISCHIO CONTAGI,BUS AFFOLATI,L’ALLARME ARRIVA DALLE SCUOLE Condividi:FacebookTwitterE-mailStampa ATTUALITA' RISCHIO CONTAGI,BUS AFFOLATI,L’ALLARME ARRIVA DALLE SCUOLE admin 2 giorni ago