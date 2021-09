E’ necessario rendere più facili e meno restrittive le regole, perché lo straniero, il quale non ha sangue italiano non venga discriminato.

Passata l’emozione per le medaglie olimpiche, è tempo di tornare ad interrogarsi su un argomento molto delicato e, cioè, cosa significhi essere italiano. Bisogna tentare di capire noi come siamo visti dagli altri. Secondo la legge, i bambini stranieri nati nel nostro paese non possono richiedere la cittadinanza se non dopo i diciotto anni e si tratta di un processo burocratico che può durare fino a tre anni. Attualmente, in Italia, i bambini stranieri senza cittadinanza sono un milione circa, compresi quelli che vanno a scuola e parlano correttamente la nostra lingua. E’ un atto discriminatorio, soprattutto se si pensa ai discendenti dei nostri emigrati. Quindi, chi non ha sangue italiano, non può richiedere la cittadinanza. E’ il cosiddetto ius sanguinis. Va riconosciuto questo diritto agli immigrati. Lo ius soli non è sogno ed in Italia le regole devono cambiare, perché troppo dure: in Francia, per esempio, la cittadinanza può essere concessa già a partire dai tredici anni di età. I successi olimpici ci devono fare riflettere, perché queste leggi troppo proibizioniste potrebbero causare diversi problemi a cittadini emigrati nel nostro paese.

Molti atleti, ancora minorenni, figli di stranieri, non possono gareggiare per l’Italia ed il presidente del CONI Giovanni Malagò ha sollevato la questione. L’intento è lodevole, ma si rischiano corsie privilegiate a danno degli altri. La Politica dovrebbe occuparsi di questo problema, ma è divisa. Negli anni scorsi, si stava per approvare lo ius soli, ma mancò il numero legale a causa del Movimento 5 Stelle. Le regole potrebbero cambiare e favorire i genitori legalmente in Italia da 5 anni, o in possesso di permesso di soggiorno extraeuropeo o genitori che avessero superato questi tre parametri: avere un reddito non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale, disporre di un alloggio idoneo ai requisiti di legge e superare un test di conoscenza della lingua italiana. Anche gli studenti figli di stranieri che completano un ciclo scolastico, potrebbero chieredere la cittadinanza. Con le olimpiadi il problema si è riproposto e la politica si è spaccata in più parti, tra favorevoli e contrari allo ius soli. Molte sono le proposte di legge, ma la battaglia è ancora aspra ed aperta. Alcuni partiti sarebbero favorevoli alla concessione della cittadinanza agli studenti stranieri che abbiano completato almeno un ciclo di studi, ma anche su questo punto le posizioni non sono concordi. Negli stadi non si griderà più che non co sono negri italiani. E molti politici non ne hanno ribrezzo, neanche quelli razzisti e post-fascisti.