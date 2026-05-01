2 Maggio 2026

LA FILCA CISL 1 MAGGIO A NOCERA/LA GIORNATA

admin 1 Maggio 2026

Il 1° Maggio è un giorno di memoria, ma soprattutto di responsabilità collettiva. Come Filca Cisl Salerno, sentiamo il dovere di riportare al centro il valore del lavoro dignitoso, che non significa solo occupazione, ma rispetto della persona, giusta retribuzione, tutela dei diritti e soprattutto sicurezza nei luoghi di lavoro.

Nel settore delle costruzioni e dell’edilizia, parlare di lavoro dignitoso significa affermare con forza che nessun lavoratore deve mai scegliere tra il salario e la propria vita. Le troppe morti e i troppi incidenti che ancora oggi si registrano nei cantieri ci ricordano che la sicurezza non può essere un adempimento formale, ma deve diventare una cultura condivisa, fatta di formazione, prevenzione, controlli rigorosi e responsabilità concreta.

La dignità del lavoro si misura anche nella possibilità di tornare ogni sera a casa sani e salvi dalle proprie famiglie. Per questo il nostro impegno come Filca Cisl Salerno è quello di continuare a chiedere investimenti concreti sulla prevenzione e una maggiore attenzione verso chi ogni giorno, nei cantieri edili del nostro territorio, contribuisce con il proprio lavoro alla crescita della comunità.

In questa giornata vogliamo ribadire che il lavoro non può essere considerato solo un costo, ma deve essere riconosciuto come un valore sociale su cui fondare sviluppo, giustizia e coesione. Perché non può esserci vero lavoro dignitoso senza il diritto fondamentale alla sicurezza.

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Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore.

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