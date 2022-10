LA FILCA CISL ESULTA PER LA FONDOVALLE,IL PRESIDENTE DE LUCA: “LA COMPLETEREMO”

Alla presenza del governatore Vincenzo de Luca e ai tanti amministratori Locali della zona è stato inaugurato il primo lotto dei lavori della Fondovalle Calore tra Aquara e Castelcivita . Giornata importante per la viabilità delle aree interne e per tutto il territorio a sud di Salerno ,opera strategica , strada a scorrimento veloce che agevola i collegamenti tra le aree interne del Cilento e gli agglomerati industriali della valle del sele e l’autostrada Salerno Reggio Calabria .”L’intervento ad oggi e di circa 43 milioni di euro – spiega – Marco Martino(foto) responsabile dell’area sud della Filca CISL di Salerno- come sindacato confidiamo nelle istituzioni che l’opera venga completata e non rimanga eterna incompiuta -continua Martino – bisogna dire che un grande passo avanti già è stato fatto se pensiamo a quando è iniziata . L’opera va completata sia per l’importanza dei collegamenti per le popolazioni delle aree interne e sia per gli sbocchi occupazionali per i tanti lavoratori edili dell’entroterra della valle del calore .”

La cerimonia di inaugurazione si è tenuta nel pomeriggio di lunedì scorso in presenza degli amministratori del territorio e del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. “Se queste opere fossero state realizzate trent’anni fa il destino di queste zone sarebbe cambiato” ha sottolineato il governatore campano. “L’impegno morale che ci prendiamo nei confronti delle aree interne è quello di portare avanti opere come questa, che non devono devastare la bellezza dei territori ma rendere fruibile un territorio” così ancora De Luca che, sulla conclusione della Fondovalle, ha precisato: “La completeremo nei tempi più rapidi possibili, attraverso un investimento di 150 milioni di euro. Se ce la mettiamo tutta ed evitiamo incidenti di percorso possiamo arrivare a completare l’opera in tempi straordinariamente rapidi”.

