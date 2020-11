(Giovanni Coscia) – Non è stata diffusa, ne tantomeno pubblicizzata. Sappiamo solo che l’arcivescovo Viganò, ex Nunzio Apostolico negli Stati Uniti, conosciuto soprattutto per essere un anti Bergoglio per eccellenza, ha scritto una lettera a Donald Trump, e specifica a chiare lettere cubitali, che vi è un chiaro piano ANTICRISTO, mettendolo in guardia nei confronti del nuovo ordine terapeutico, parlando dei FIGLI DELLA LUCE, contrapposti a FIGLI DELLE TENEBRE e del nuovo piano mondialista che quest’ultimo gruppo svolge nei confronti dell’umanità, come segno tangibile di una tremenda sorte che spetta al genere umano per quanto accade nei nostri giorni e nel nostro attuale periodo.

E’ in effetti la contrapposizione tra Dio e Satana, diviene in termini salottieri, la contrapposizione tra chi si è già concesso all’ordine globalista e mondialista e chi invece ancora può reagire o contrapporsi a questo piano diabolico. Una lettera inviata a Trump, i cui contenuti, forse, non sempre condivisibili in alcune esternazioni su tratti elevati di concetti esasperati, ma segnala comunque che non tutto è perduto, se si agisce, quindi la chiesa cattolica, nel nome di Gesù Cristo, in quanto, la stessa chiesa è lontana dagli insegnamenti che lo stesso figlio di Giuseppe e Maria, sostenitore di etica e morale al di sopra di ogni cosa, vede la sua “roccia”, invasa da presenze lucifere, che non giovano ne al suo credo ne tanto meno all’essere umano in genere. Una condizione luciferina, che si nasconde dietro apparati che definire “terapeutici”, è forse dir poco e, lo stesso Viganò, parla di Battaglie spirituali, affermando, testualmente, “che occorre lottare nel nome di Gesù, contro l’ordine dominante”.

Una lettera interessante, che al di la dei toni quasi apocalittici, è senza dubbio alcuno un messaggio messianico, in quanto vi è una chiara presa di posizione opposta a quella dello stesso Bergoglio e dominante nella sua chiesa. Una posizione chiara, contro le tenebre e dei suoi figli, ovvero, di chi persegue una condotta non in linea con il credo di cristo. Bisogna opporsi con forza inaudita, afferma Viganò, nella lettera a Trump, perché il nuovo ordine mondiale e terapeutico, cerca di sopraffare anche ciò che resta di una immagine scolpita nelle anime di ognuno di noi e far si che Cristo continui il suo cammino ed i suoi messaggi d’amore.