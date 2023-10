LA POLEMICA/ALL’INAUGURAZIONE DEL MUSEO NIENTE SINDACO ALFIERI ERA ASSENTE SCONTRO ISTITUZIONALE

Ne da sindaco, ne da presidente della provincia. Il museo aperto non ha visto la presenza del primo cittadino di Capaccio Paestum Franco Alfieri. Lo scontro politico supera la fase istituzionale e derubrica un evento importantissimo come quello della presenza del Ministro, di un vice ministro e del direttore del parco Archeologico e del direttore generale per i Musei del Ministero della cultura. Un’assenza pesantissima per vari motivi. Alfieri rappresnta non solo l’immagine più importante dal punto di vista istituzionale ma anche l’elemento in grado di arricchire la proposta museale e culturale. Escludiamo assolutamente contrasti con il direttore Tiziana D’Angelo la quale ha più volte invitato Alfieri alla sua presenza per questa occasione ma la non presenza tra le istituzioni sui manifesti ha fatto scattare il risentimento da parte del primo cittadino di Capaccio Paestum e numero 1 della provincia.

Una diatribia tra Iannone e Cirielli curatori della manifestazione e Franco Alfieri ormai scaduta a tutti i livelli. sappiamo il risentimento di Alfieri contro Cirielli per la chiusura dell’ospedale di Agropoli e conosciamo l’astio del vice ministro contro Alfieri per effetto della sua forza su Agropoli e sul Cilento. Il carico da tre poi lo ha messo il ministro sangiuliano(clicca qua) il quale ad una nostra domanda sull’aereoporto ha frontalmente attaccato il presidente della regione. Il Museo ha riaperto i battenti fra le polemiche, lo scontro istituzionale la fa da padrone tra due fazioni, non certo una guerra fra bande, ma tra formazioni politiche in contrasto da tempo. E questo scontro è destinato a continuare. Sergio Vessicchio

About Author

admin Sergio Vessicchio blogger, youtuber, social media manager attivo per stampa televisiva, carta stampata, siti web, opinionista televisivo, presentatore, conduttore. See author's posts

Mi piace: Mi piace Caricamento...