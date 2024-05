LA SANITÀ PRIVATA VISTA DA ALDO PATRICIELLO

Un imprenditore con lo sguardo proiettato sempre al futuro, molto attento alla progettazione e organizzazione del lavoro, interpretato al meglio il nuovo, cercando a volte di guardare oltre e di anticiparlo. Con questa impostazione ha creato un Network sanitario condividendo, con centinaia di professionisti e lavoratori, una esaltante esperienza di lavoro e di vita.

Ed è proprio nell’azienda paterna che inizia la sua attività professionale verso la fine degli anni ‘70. Poco dopo la sua capacità di progettazione, tesa al miglioramento costante, lo porta a trasformare l’azienda paterna, specializzata nel conglomerato bituminoso, da artigianale a industriale.

Oltre alla crescita del azienda paterna, Patriciello inizia a guardare il mondo della sanita dove si rende conto che con impegno e costanza si può fare molto, cosi crea la Sanatrix, Casa di Cura Neuropsichiatrica dalle cui ceneri nasce l’Istituto Neuromed che nel 1983 diventa IRCCS, Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico con un centro ricerche.

Da quel periodo Patriciello non ha fatto altro che far crescere questo Istituto, collaborando con i migliori scienziati e medici al mondo nel campo delle Neuroscienze. Nel corso degli anni sono state impiantate le sedi delle Università Sapienza e Tor Vergata di Roma per le professioni sanitarie, numerosi i riconoscimenti scientifici alle ricerche e alle tecniche di intervento e di studio delle patologie neurochirurgiche, neurologiche e neurodegenerative.

La ricerca è stato anche il motore che ha portato poi alla creazione di un Network di ricerca clinica nelle regioni Molise, Campania, Lazio, Abruzzo e Puglia con i seguenti numeri: 27 strutture, 3 Centri di ricerca, 1.618 posti letto.

Un Network caratterizzato da quattro principi fondamentali: eccellenza nelle cure, investimenti in innovazione tecnologica, formazione di qualità, ricerca e condivisione. Patriciello si sta attivando a 360° la famiglia affinchè si possa costruire un futuro migliore per i giovani del domani, sta promuovendo in tutte le sedi l’apprendimento socio-emotivo e la salute mentale per garantire l’accesso alle cure per tutti, per Patriciello rappresenta una priorità nel mantenimento della salute e del benessere negli adolescenti e nell’età adulta.

