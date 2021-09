E’ ambigua e controversa la figura del navigatore genovese,che scoprì il nuovo continente, ma importò anche schiavitù e malattie

La scoperta dell’America rappresenta un argomento molto spinoso: significa, oggi, avventurarsi, in un campo minato. Non perché sussistano particolari controversie su quanto avvenne nell’ultimo scorcio del XV secolo, ma perché nascono conflitti e vicende di ogni genere sulla figura del grande Cristoforo Colombo, il navigatore genovese autore della scoperta. Suscitano malumori i maltrattamenti subiti dai nativi americani, a seguito di questo importante avvenimento accaduto più mdi cinquecento anni fa. Sono state imbrattate e demolite statue ed effigie dedicate al grande navigatore, per protesta, perché non è avvenuta l’integrazione tra bianchi ed indigeni. Un ruolo importante, in questo senso, lo riveste anche il Ku Kux Klan, organizzazione dedita ad atti ostili nei confronti di altre razze. Lo stesso Colombo, uomo immerso nel suo tempo aspro, praticava la schiavitù ed irrogava pene severissime, sia agli indigeni che ai coloni spagnoli, spesso per colpe che non consideriamo tali.

Ma appare esagerato farne un autore del genocidio degli indios, dovuto, in larghissima misura alla diffusione di malattie contro le quali, quelle popolazioni, non avevano difese immunitarie. Grazie all’impresa, l’Europa conobbe vari nuovi prodotti tra i quali cacao, patate, mais e pomodori. Condannare in blocco la colonizzazione, significa delegittimare, alla radice, senza alternative, tutta la storia degli attuali Stati americani, di ogni parte. I nativi non si accontentano di rivincite simboliche e sollevano sacrosante esigenze di giustizia. Distruggendo i monumenti dedicati a Colombo, non si cancellano le sofferenze delle popolazioni autoctone subite in cinque secoli e più. Le polemiche contro il nostro esploratore, dunque, sono dovute ai disagi patiti dalle popolazioni native. Molti lo descrivono come un uomo sognatore ed intrigante, un mistico ed un arrampicatore sociale privo di scrupoli. La sua attività di vicerè e governatore non fu felice. Insomma, si racconta di un uomo con le sue illusioni ed i suoi slanci, ma anche i suoi gravi limiti fori del mito. Ancora più importante risulta la collocazione dell’impresa di Colombo nel contesto dell’avanzata dell’impero ottomano che aveva frenato i traffici con l’Oriente e posto la necessità di trovare, al più presto, altri sbocchi verso le Indie. Fino alla sua morte, avvenuta nel 1506 a 54 anni,il navigatore genovese, dopo ben quattro viaggi, credeva di essere giunto in Asia. E solo più tardi, grazie ad altri esploratori audaci come Amerigo Vespucci, si capì di aver raggiunto un continente sconosciuto, che venne chiamato, non a caso, America. Un altro argomento di contrasto riguardava la religione, perché coloro che volevano convertire le popolazioni locali al cristianesimo, si scontrarono con Colombo che temeva che quelle popolazioni, una volta convertite sarebbero state messe al riparo dalla codizione schiavistica in cui si trovavano. Vennero, poi, emanate leggi per tutelare i nativi, ma la loro apllicazione fu, spesso, assai carente. I colonizzatori erano avidi di oro e di argento e si stima in meno di un secolo, dal continente Americano, giunsero a Siviglia centomila chili d’oro. Ed anche l’esportazione dei vegetali ebbe un ruolo importante. Se oggi gustiamo il cioccolato, il pomodoro, le patate e la polenta, lo dobbiamo a Cristoforo Colombo che aveva un sogno e riuscì a realizzarlo, ma rimane una figura molto ambigua e controversa. Guido honorati Broggi