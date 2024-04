LA SORRENTO ROADS PASSA PER LA COSTIERA AMALFITANA E ARRIVA A PAESTUM/FOTO

Dalla Costiera Sorrentina-Amalfitana a quella Cilentana transitando per Salerno. Auto d’epoca è tanti turisti per la Sorrento Roads by Mille Miglia che ha portato tanti appassionati oltre i classici tracciati tra le strade più spettacolari della costa campana. Partiti da Sorrento con le loro vetture i partecipanti hanno attraversato Positano ed Amalfi poi a Maiori sono stati impegnati in una prova di regolarità. Da li fino a Paestum per poi rientrare con sosta al Marina d’Arechi per una nuova prova di regolarità al Marina d’Arechi e transito successivo dinanzi alla sede Aci di Salerno in corso Garibaldi dove tanti curiosi hanno ammirato gli equipaggi per poi imboccare la Napoli-Salerno a Vietri sul Mare e raggiungere di nuovo Sorrento attraverso Castellamare di Stabia.

NELLE FOTO LA SOSTA ALL’ACI DI SALERNO IN CORSO GARIBALDI A SALERNO

