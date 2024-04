LA STORIA DI PAOLA, SI LAUREA A 83 ANNI E LA TESI E SU CAVA DEI TIRRENI

Si chiama Paola Notarbartolo e si è laureata all’età di 83 anni, presentando una tesi su Cava de’ Tirreni. Ha conseguito la laurea in Lingue all’Università degli Studi di Milano, sessant’anni dopo aver dato l’ultimo esame.

Si laurea a 83 anni con una tesi su Cava de’ Tirreni: la storia di Paola Notarbartolo

Un percorso lungo, tortuoso, ma con un bel finale per l’anziana di 83 anni che ha deciso di concludere il suo percorso accademico presentando una tesi su Cava de’ Tirreni, descritta coma una “piccola cittadina in provincia di Salerno dove andavo in vacanza con la famiglia quando ero bambina subito dopo la guerra” come raccontato a Repubblica.

