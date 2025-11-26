LA TRADIZIONE ITALIANA DEI GIOCHI DI CARTE:QUALI SONO I PIÙ FAMOSI?

L’Italia vanta una lunga e consolidata tradizione nel campo dei giochi di carte, che rappresentano da secoli un passatempo diffuso in ogni angolo della penisola, da Nord a Sud. Molti di questi giochi si sono tramandati di generazione in generazione e, pur evolvendosi nel tempo, conservano ancora oggi il fascino della sfida tra abilità, strategia e, naturalmente, fortuna. Non è raro vederli praticati in occasioni familiari, nei bar di paese o durante le festività, con regole che spesso variano da regione a regione.

Tra i giochi più conosciuti c’è sicuramente la Scopa, uno dei passatempi più iconici della tradizione italiana. Si gioca in due o in quattro con un mazzo di carte italiane da 40. L’obiettivo è “spazzare” il tavolo raccogliendo le carte con lo stesso valore numerico, sommando più punti dell’avversario. Il nome deriva proprio dal gesto di “scopare via” tutte le carte dal tavolo. Le sue varianti includono lo Scopone e lo Scopone Scientifico, quest’ultimo codificato con regole più rigide e spesso giocato in coppia.

Altro grande classico è la Briscola, in cui il mazzo da 40 carte è usato per sfidare un avversario a suon di prese. Ogni carta ha un valore specifico e una seme dichiarata ‘briscola’ domina sugli altri. Anche in questo caso, le strategie di gioco possono cambiare sensibilmente da una zona all’altra d’Italia. La Briscola è uno dei giochi che ha più radicato un senso di appartenenza culturale, anche grazie alla sua semplicità e immediatezza.

Non si può non citare il Tressette, altro gioco a coppie dove però, a differenza della Briscola, il bluff e la memoria giocano un ruolo fondamentale. Le prese si fanno con carte più alte dello stesso seme e l’obiettivo è totalizzare più punti possibili. Il nome deriverebbe dall’espressione ‘tre sette’, in riferimento a una mano forte composta da tre carte da sette, considerate molto alte nel punteggio.

Negli ultimi decenni ha preso sempre più piede anche il Burraco, di origine sudamericana ma ampiamente adottato in Italia nonostante un modo di giocare più elaborato rispetto ai passatempi elencati fino ad ora. È un gioco di combinazioni che prevede la creazione di scale o tris, con la possibilità di pescare da un mazzo centrale o da una pila degli scarti. Si gioca in due o in coppie, e il successo del burraco è stato amplificato da tornei ufficiali e associazioni dedicate, oltre che dalla sua grande diffusione online.

Il Sette e mezzo, al contrario, è un gioco semplice ma coinvolgente, spesso praticato durante il periodo natalizio. Si basa sull’obiettivo di raggiungere, senza superarlo, il punteggio di 7,5 utilizzando le carte del mazzo napoletano. La figura del banco è centrale, così come la carta “matta” (solitamente il re di denari), che può valere qualsiasi punto necessario a completare la mano.

Anche se non provengono direttamente dallo Stivale, anche molti giochi di sala americani sono piuttosto praticati in Italia. Forse saranno meno comuni rispetto a quelli di burraco e scopone, ma anche le partite di blackjack (a tratti simile al 7 e mezzo) sono partecipate, in particolare quando si gioca a distanza attraverso browser game o piattaforme online che tra roulette live e bonus sul poker presentano talvolta anche dei tornei su specifici giochi di carte. Questa apertura internazionale ha contribuito a rendere il panorama dei giochi di carte ancora più variegato, mescolando tradizione e innovazione.

