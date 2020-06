Adesso mi avventuro. Passata la prima settimana, in cui tutti, giustamente, hanno urlato il loro disgusto, su quel che è accaduto in America, vorrei approfondire, ed esporre un libero pensiero, andando alla radice. Ovviamente tutti gli slogan e i post erano basati sulle parole di George Floyd, mentre un maniaco lo stava ammazzando. Troppo forte l’immagine, troppo strazianti i gemiti, per non riprenderli. Bene. A me, detto che mi veniva da piangere ascoltando, hanno fatto più paura gli occhi di lui: Vuoti( tipici delle menti disturbate) soddisfatti, nutriti da quel dolore e dalla sofferenza.

Quando guardava la folla, che implorava pietà per quell’uomo, al peso sovrastante aggiungeva un ghigno di goduria pura. Impressionante. Trovo stucchevole la foto con i poliziotti in ginocchio a chiedere scusa. Arrestare e condannare per omicidio volontario quel pervertito è la cosa giusta da fare. Ma, Signori, il problema è a monte. L’ America è il paese delle contraddizioni, dei moralisti ipocriti, della giustizia imbarazzante e di sacche( ampie) di RAZZISMO puro. Un paese Giovanissimo, nemmeno 600 anni, che ancora ha di là da estirpare i…campi di cotone, la schiavitù, il KKK. L’America è quel paese che assolve O.J. Simpson, a cui mancava solo la testa della moglie in mano per completare l’opera.

L’America processa Bill Clinton per l’affaire stagista, quando, a mio parere, era una cosa da risolvere solo e unicamente col “mattarello” di Hilary, a casa sua. La…”Land of the free” è solo un’ ipocrita foglia di fico. L’America è la contraddizione in sé. Il Potere, gli ultimi sempre ultimi. Un sistema sanitario ingiusto a livelli estremi. Se hai i soldi vivi, se no, muori. Nemmeno Obama, simbolo della svolta, è riuscito a mutare gli equilibri. Ora rivolte, proteste e città a ferro e fuoco. Sapete che significa? Che vince Trump, di nuovo…Il perfetto epigono della contraddizione americana. L’establishment che non sa dove è lo Utah, l’Ohio, il Nebraska, l’Arkanso. Quelli votano. E votano Trump, che ha già iniziato a…sfruttare le proteste e girarle a proprio favore. Segnatevi sto post…