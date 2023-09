L’ARCIVESCO METROPOLITA DI SALERNO SCRIVE AGLI STUDENTI: ” COSTRUITE RELAZIONI EDUCATIVE”

“Costruire relazioni educative, mettendoci il cuore. Gli studenti difficili vanno amati di più!” alla vigilia della riapertura dell’anno scolastico in Campania l’arcivescovo metropolita di Salerno- CampagnaAcerno, Andrea Bellandi, così scrive rivolgedosi a studenti, genitori ed insegnanti. Ai giovani l’invito a non avere paura, a coltivare grandi sogni e a non scoraggiarsi. A chi lavora nel mondo della scuola l’appello è quello di amare con maggiore intensità gli alunni più difficili, più deboli, più svantaggiati.

“Se una comunità educativa – docenti, amministratori, tutto il personale della scuola – non ci mette il cuore, fin dall’inizio fallirà nell’obiettivo di trasmettere uno sguardo di speranza, di trasmettere delle ragioni adeguate a guardare al futuro. In questa direzione il vostro compito è quanto mai necessario” scrive Bellandi. “Riprendendo ancora un’espressione di Papa Francesco rivolta a degli insegnanti, «vi incoraggio a rinnovare la vostra passione per l’uomo – non si può insegnare senza passione! – nel suo processo di formazione, e ad essere testimoni di vita e di speranza»”.

