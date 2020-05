Monsignor Soricelli, per dare il buon esempio come scrive nella sua nota, ha voluto donare il suo stipendio per dare il via alla racconta fondi. «Carissimi confratelli presbiteri, a causa della grave pandemia che ha contagiato quasi tutti i paesi del pianeta, stiamo vivendo un momento doloroso e difficile che ha segnato il corso della storia e che sicuramente non dimenticheremo.

Le nostre chiese chiuse, l’attività liturgica e pastorale sospesa, la gente costretta in casa, molti esercizi commerciali serrati, le città deserte. Migliaia i contagiati e i morti e molti anche tra medici, infermieri, operatori sanitari, sacerdoti e volontari. Oltre a tanta sofferenza, dei malati, di chi nella solitudine di una sala di rianimazione è passato alla vita eterna senza avere accanto l’affetto dei propri cari, di immagini strazianti dei camion militari che portavano via i cadaveri, non sono mancati tanti gesti di solidarietà e di servizio generoso fino all’eroismo. Encomiabile è stato l’impegno di tanti confratelli che con fantasia e generosità si sono attivati, attraverso i mezzi di comunicazione, per far giungere la Parola di Dio ed il conforto della fede alle famiglie, provate dalla clausura forzata. Grazie a Dio, sul nostro territorio si sono verificati pochi episodi gravi e luttuosi, ma che comunque hanno lasciato un segno di dolore in ognuno di noi. Siamo particolarmente vicini a queste famiglie. Carissimi, accogliendo la richiesta pervenutami da alcuni confratelli, desidero dare l’esempio e proporvi il gesto libero, spontaneo e significativo di donare lo stipendio di un mese o parte di esso, mettendolo a disposizione della collettività. Allo scopo è stato attivato un conto corrente bancario destinato, sul quale far transitare la donazione. L’IBAN è IT22M0311176170000000001707. Occorre versare la somma entro il 31 maggio 2020. Sono in contatto con la Direzione Amministrativa dell’Ospedale, per valutare insieme di cosa necessitano i due plessi presenti sul territorio dell’Arcidiocesi, a Cava e a Castiglione. Molto probabilmente si tratterà di alcuni monitor per il pronto soccorso e di ozonizzatori per la sterilizzazione dei reparti. Appena avrò indicazioni più chiare al proposito vi aggiornerò. La somma che puntiamo a raccogliere è di circa €. 30.000,00. E’ un gesto significativo ed impegnativo, espressione di solidarietà, di vicinanza e di gratitudine per lo scampato pericolo! E’ un’opera – segno, piccola, se la confrontiamo con il sacrificio della vita di oltre cento sacerdoti! Sicuro della vostra sensibilità e generosità vi auguro ogni bene e con affetto vi benedico!».Miki Pappacoda